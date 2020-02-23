закрыть
23 февраля 2020, воскресенье, 12:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Это что, деревня?»: водитель опубликовал шокирующее фото минской улицы

11
  • 23.02.2020, 10:52
  • 4,817
«Это что, деревня?»: водитель опубликовал шокирующее фото минской улицы

Автомобилисту пришли на ум строчки из песни «По долинам и по взгорьям».

В редакцию «Минск-новости» обратился минчанин Владимир и рассказал о плохом состоянии дорожного покрытия на участке ул. Уручской.

— Строчки из знаменитой песни «По долинам и по взгорьям» смело можно отнести к дороге, которая проходит по ул. Уручской. Проезжая мимо 25-го и аж до 33-го строения, автомобилистам приходится снижать скорость, иначе с ухабами не справится подвеска машины, — отметил Владимир. — Казалось бы, городская черта, а такое ощущение, что попал в деревню. Может местные власти обратят внимание на этот забытый дорожниками участок?


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич