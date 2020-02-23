«Это что, деревня?»: водитель опубликовал шокирующее фото минской улицы 11 23.02.2020, 10:52

4,817

Автомобилисту пришли на ум строчки из песни «По долинам и по взгорьям».

В редакцию «Минск-новости» обратился минчанин Владимир и рассказал о плохом состоянии дорожного покрытия на участке ул. Уручской.

— Строчки из знаменитой песни «По долинам и по взгорьям» смело можно отнести к дороге, которая проходит по ул. Уручской. Проезжая мимо 25-го и аж до 33-го строения, автомобилистам приходится снижать скорость, иначе с ухабами не справится подвеска машины, — отметил Владимир. — Казалось бы, городская черта, а такое ощущение, что попал в деревню. Может местные власти обратят внимание на этот забытый дорожниками участок?