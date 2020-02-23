Новый вид «писем счастья» 2 23.02.2020, 11:48

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На вооружении в ГАИ появилось специальное устройство.

«Письма счастья» теперь будут получать и водители, которые нарушают правила парковки. ОГАИ Борисовского РУВД начали использовать специальное устройство «Паркрайт», которое помогает фиксировать правонарушение в автоматическом режиме.

Прибор предназначен для считывания и идентификации регистрационных знаков автомобилей и выявления нарушений в автоматическом режиме. В него внесены данные по местам, в которых остановка/стоянка запрещена, сообщает ex-press.by.

Прибор крепится в салоне служебной машины на лобовое стекло и отслеживает нарушения парковки по сторонам. В его память внесены самые проблемные участки Борисова.

Одна из самых проблемных улиц — Чапаева. Здесь расположен физкультурно-оздоровительный центр и завод «Автогидроусилитель». Есть стоянки. Но они переполнены, и свободных мест практически нет. Да и зачем выискивать свободное место, если можно просто оставить свой «универсал» или «седан» на проезжей части? И ничего, что он мешает автобусам и другим участниками дорожного движения. «Это же не трамваи – объедут» — видимо, такой логикой руководствуются те, кто смело паркуется прямо под знаком «Стоянка запрещена».

«Увидев» знакомую улицу, «Паркрайт» автоматически активируется и начинает снимать машины, припаркованные не по правилам. Все, кто не успел покинуть незаконную стоянку, попали в базу и вскоре получат «письма счастья».

— Прибор работает через GPS и фиксирует все в режиме реального времени. Чтобы зарегистрировать нарушение, достаточно проехать возле машин. У «Паркрайта» две камеры. Одна дает общую картинку, вторая приближает регистрационный номер. Далее номера автомобилей заносятся в базу данных, а после владельцы машин получают уведомление о том, что они совершили нарушение и должны оплатить штраф, — рассказал начальник ОГАИ Борисовского РУВД Евгений Ильюшонок.

С начала текущего года на территории Борисовского района произошло семь ДТП с участием пешеходов, в которых два человека погибло.

— В Борисове также является актуальной проблемой парковка вблизи пешеходных переходов. С помощью прибора «паркрайт» мы работаем на выявление водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а именно паркуют транспортное средство вблизи пешеходных переходов ближе 15 метров, — рассказал Евгений Ильюшонок. — Ежедневно наряды ДПС ГАИ будут выявлять таких водителей.