закрыть
23 февраля 2020, воскресенье, 12:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Они жрали, когда в Ленинграде люди гибли от голода!»

2
  • Марк Котлярский, «Детали»
  • 23.02.2020, 11:53
  • 2,484
«Они жрали, когда в Ленинграде люди гибли от голода!»

В военной истории РФ появляются новые «неудобные» для пропагандистов свидетельства.

Для меня Петербург, в котором я жил перед отъездом в Израиль, во многом олицетворяла наша соседка Васса Осиповна. Она жила двумя этажами выше нас, в маленькой комнатке в коммуналке, куда с трудом помещалась кровать, устланная периной, и два столика со стульями.

Васса Осиповна помнила еще дореволюционный Петербург. Ее отец служил старостой Гостиного двора, и она могла перечислить по памяти все магазины, которые работали в то время на Невском – чем торговали и где находились. Разумеется, большевики лишили ее отца всего, что у них было, и сама она в тридцатых даже работала на лесоповале, а затем вернулась в Ленинград.

А в блокаду Васса Осиповна работала... в буфете Смольного. Под страхом смерти запрещалось не то, что выносить что-то оттуда, но даже рассказывать об увиденном. Но Васса Осиповна, рискуя жизнью, выносила картофельные очистки и отдавала их семье матери моей жены. Так она спасла целую семью, которую она, русская женщина, очень любила.

Боже, как она ненавидела советскую власть! Как ненавидела Смольный!

"Марик, - говорила она мне. - Если бы вы знали, как они там жрали, когда в Ленинграде люди гибли от голода!"

Сегодня потомки тех, кто жрал, организуют парады на Дворцовой площади и славят героизм выживших в городе на Неве. Их не интересует истинная правда о блокаде, как, собственно, и любого функционера, для которого правда – что кость в горле или бельмо на глазу.

Но все еще есть люди, которым нужна правда, а не глянцевый официоз.

Станислав Божко - журналист и правозащитник, автор нескольких книг, собрал множество неудобных свидетельств о том времени в своем эссе, которое он назвал «Блок Ада (Ленинград 1941–1944)»

«Моя страна занята своими фантомными болями, и все хочет пришить отгнившее: восстановить Империю, хотя бы в головах, - сказал он в беседе с «Деталями». - Самый опасный процесс сегодня – это «капитализация» прошлого начальством. В биологии это называется «зомби-паразитизмом». Похоже, Россия входит в зону информационной турбулентности. Впрочем, к «зонам» ей не привыкать и, если в ходе «войн за историю» не будет павших, зэки точно будут.

По мнению Божко, лакировка потребует единомыслия, а значит - начнется «охота на отщепенцев», преследование «пятой колонны». Собственно, эта охота уже идет.

- Новый имперский миф не просто искривляет сознание. Он блокирует выход к реальности. И единственно важным для меня в этой ситуации остается «дело хранения бытия, сбережение целостности того, что не поддается представлению», как записал в своем военном дневнике Людвиг Витгенштейн, - сказал Божко.

Материал по ленинградской блокаде – только одна из глав его большого труда «Зеркала», которым он занят последние несколько лет. «Он о нацизме и советском тоталитаризме в их взаимодействии и столкновении», - добавил Божко.

Вот - фрагменты собранных им документов и свидетельств.

«Блок Ада (Ленинград 1941–1944)»

17 июня 1941 года Первая (элитная) танковая дивизия РККА была поднята по тревоге, погружена на железнодорожные платформы и двинулась на север. Через пять суток ее выгрузили на станции Аллакурти в 60 километрах от финской границы и за 1,5 тысячи верст от ближайшей точки фронта начавшейся в тот день войны с Германией. В эти же дни, на фоне разгрома вермахтом Северо-Западной группировки советских войск, «сотни танков уходят на север, в Гатчину, то есть в прямо противоположном от линии фронта направлении. А на рассвете 25 июня 1941 года воздушная армада из 263 бомбардировщиков и 224 истребителей была брошена на Хельсинки».

Марк Солонин, «25 июня. Глупость или агрессия?»

В ответ Финляндией была объявлена война, сделавшая топографически возможной блокаду Ленинграда. «Выход финских войск к Сартавала и Кексгольму прервал железнодорожное сообщение Ленинграда с Большой землей в обход северного побережья Ладожского озера», - пишет Солонин. А ведь «если бы не было в 1939-1940 гг. „зимней войны“, то, по всей вероятности, в ходе немецкого наступления осенью 1941 года на Ленинград в тылу его находилась бы нейтральная Финляндия».

Результат: 150 тысяч солдат РККА, погибших на «зимней войне», полмиллиона погибших в операциях, связанных с обороной Ленинграда, и около двух миллионов смертей жителей самого города.

Очевидец, ныне членкор Академии художеств, юношей воевавший в ленинградском ополчении, описывает «геологический разрез 1941-1942 годов»:

«Каждое утро, получив подкрепление, войска шли на штурм позиций немцев вдоль железнодорожной линии - и падали сраженные. Вечером опять подходило подкрепление. Так продолжалось день за днем [всю зиму]. Когда весной снег стаял, обнажились штабеля убитых. У самой земли лежали убитые в летнем обмундировании, в гимнастерках и ботинках. Над ними рядами громоздились морские пехотинцы в бушлатах и широких черных брюках. Выше — сибиряки в полушубках и валенках, еще выше — политбойцы [возможно, имеются в виду зэки] в ватниках и тряпичных шапках, на них — тела в шинелях и маскхалатах».

Николай Никулин, «Воспоминания»

Тем не менее, средства доставки продовольствия населению города существовали, и есть утверждения, что кольцо блокады не было замкнуто полностью. Аргумент, подтверждающий это - динамика снабжения города. В осеннюю навигацию 1941 года привезли 45 тысяч тонн продовольствия. А в навигацию 1942 года (с 20 мая 1942 по 8 января 1943 года) в «блокированный» город доставили 400 тысяч тонн.

Только было поздно. Вместе с данными о подготовке большого взрыва Ленинграда силами НКВД и военных (около 50 тысяч заминированных объектов), намеченного на зиму 1941-1942 годов, который похоронил бы под обломками большую часть мертвых и тех условно живых, кого военное и партийное начальство считало балластом, становятся понятными внутренние скрепы этого устройства:

«Блокада была реальностью другого порядка. Там, внутри ада, был еще какой-то ад. Или даже несколько. Что-то такое, чего психика бывших там людей не воспринимала. А в чьей случайно отразилось, тот сразу же забыл. Или погиб. Из бывших же там (не нахожу слова — ну, возьмем термин условный: допустим, дьяволов) ни один не проговорился».

Из рецензии С. Гедройца на книгу Андрея Тургенева «Спать и верить: блокадный роман»

Фундаментом «реальности другого порядка» была социальная структура (горком КПСС, райкомы, НКВД), жестко контролирующая распределение ограниченных ресурсов жизнеобеспечения. Прежде всего продовольствия. В ходе блокады не голодал ни один (даже самый ничтожный) из партийно-государственных функционеров. Система распределения действовала, как часы, обеспечивая жизнь «прикрепленным» к ней, и смерть всем остальным.

Cогласно данным отделов регистрации граждан, в городе Ленинграде и административно подчиненном ему регионе на октябрь 1941 года проживало 2 915 169 человек. В том же месяце было выдано 2 371 300 продуктовых карточек.

Разница в 600 тысяч человек — это те, кто бежал в город из сопредельных областей и, естественно, не имел ни городской прописки, дававшей право на получение продуктовых карточек, ни каких-либо запасов еды.

А «с первого января по двадцатое ровно ничего не выдавали. Начались повальные смерти. Никакая эпидемия, никакие бомбы и снаряды немцев не могли убить столько людей. Люди шли и падали, стояли и валились. Улицы были усеяны трупами. В аптеках, в подворотнях, в подъездах, на порогах лестниц и входов лежали трупы. Дворники к утру выметали их, словно мусор. Больницы были забиты тысячными горами умерших, синих, тощих, страшных... Мы знали, что гибель от голода запертых в ящик пяти миллионов людей не ослабит героизма наших сытых главарей. Здесь действовал обычный закон истаптывания человека. Он именовался отвагой, геройством осажденных, добровольно-де отдававших жизнь отчизне».

Ольга Фрейденберг. Письмо Борису Пастернаку

Ольга Фрейденберг в своих блокадных записках (девять рукописных тетрадок - 572 машинописные страницы), которым она дала название «Осада человека», описывает «осадное положение, созданное тиранией», - двойной тиранией Гитлера и Сталина – как положение, державшее «город, меня, мое тело и психику в особом ультра-тюремном укладе». Но они повествуют, скорее, не об осаде человека, а о процессе планомерного уничтожения его телесной оболочки в самом буквальном смысле слова: «Меня уже, в сущности, нет. Мое тело заживо истаяло… Бедер не было, грудь вошла внутрь. Я полагала, что у исхудалой женщины грудь худеет, отвисает, становится дряблой, но я не подозревала, что она совершенно исчезает и улетучивается, как спирт… А изменение структуры костей лица – это самое страшное, что когда-либо приходилось видеть».

Сравним это с другим блокадным дневником - ленинградского партийного функционера Н.А. Рибковского:

«С питанием теперь особой нужды не чувствую. Утром завтрак: макароны или лапша, или каша с маслом и два стакана сладкого чая. Днем обед: первое — щи или суп, второе — мясное каждый день. Вчера, например, я скушал на первое зеленые щи со сметаной, второе — котлету с вермишелью, а сегодня на первое щи с вермишелью, на второе свинина с квашеной капустой. Качество обедов в столовой Смольного значительно лучше, чем в столовых, в которых мне приходилось в период безделья и ожидания обедать». Это написано 9 декабря 1941 года. «Что же еще лучше? Едим, пьем, гуляем, спим или просто бездельничаем. Слушаем патефон, обмениваясь шутками, забавлялись «козелком» в домино или в карты. Одним словом, отдыхаем».

Этот документ цитируется по статье доктора философских наук, профессора РГГУ Н.Н. Козловой: «Сцены из жизни освобожденного работника» (М., 1998).

Автор дневника, бывший инструктор гатчинского райкома ВКПб, оказался в Ленинграде на правах обычного беженца. К началу декабря 1941 он, как и большинство жителей города, становится похожим на лагерного доходягу: «Даже сомнение взяло: мое ли это тело, или мне его кто подменил?!!! Ноги и кисти рук, точно у ребенка, который еще растет. Живот провалился. Ребра чуть не наружу вылезли».

В этот момент, как в сказке, к нему приходит чудесное спасение: 5 декабря он принят на работу инструктором райкома партии. И поражающая нас запись о «качестве обедов в столовой Смольного» датирована уже 9-м декабря. Но поразительно здесь еще и другое: способность просто увидеть себя, свое тело извне, объективно оценить то, что произошло с ним, приходит к Рибковскому только через пять дней после этой социальной трансформации.

Несколько месяцев сытой и привольной жизни полностью стерилизуют сознание автора дневника: «Да. Такой отдых в условиях фронта, длительной блокады города, возможен лишь у большевиков, лишь при советской власти». (5 марта 1942 года).

В Ленинградском архиве «мы читали документы с грифами „секретно“ и „совершенно секретно“: протоколы отделений милиции о случаях каннибализма и — накладные на продукты, доставляемые в Смольный: шпроты, крабы, икра зернистая, икра лососевая, осетрина горячего копчения».

Александр Чудаков, «Ложится мгла на старые ступени»

К январю 1942-го власти начали «маскировать военные объекты телами горожан» (пишет Ольга Фрейденберг). Другого подручного материала очевидно не находилось. В первую декаду февраля 1942 года умерло 36 606 человек, во вторую — 34 852. В 1942 году общая смертность достигла цифры 389,8 человек на 1000 населения.

Точка невозврата была пройдена к началу 1942 года. Именно тогда, по воспоминаниям выживших, в один из январских дней стаи крыс покинули город. Несколько часов они «текли» по улицам плотной, седой от холода массой, а потом исчезли. Только беременные самки зверьков поселялись в промерзших трупах горожан, выедая их изнутри.

«5 апреля 1942 года. Утром позавтракал неплохо. Днем ходил в управление милиции для сдаче печати и договорился о заказе новой круглой печати. Был дома, истопил печку. Зашел в почтамт, послал мамочке денег 1000 рублей. Был у Нади, снес ей белого хлеба килограмм и 200 грамм муки. Зашел в управление. Вечером получил от Наркомата копченой колбасы и шпик».

(Из дневника сотрудника Ленинградского НКВД Федора Боброва. Журнал: «Новейшая история России» №2, 2015).

Метрах в двухстах от места, где жил Федор Бобров, стоит дом, где жила вся семья Тани Савичевой, той самой девочки: «Все умерли, осталась одна Таня». Ее брат Леонид умер от дистрофии 17 марта 1942, дядя Вася - в апреле, дядя Леша — 10 мая, а мать - 13 мая.

«Бывает так. Поднимут на какое-нибудь полезное дело народ, зажгут и успокоятся. Воспламенившаяся масса угасает. Как в топке уголь. Если его не шуровать, будет тлеть, пока совершенно не погаснет».

Дневник Рибковского. 11 февраля 1942 г.

В должностные обязанности чекиста Боброва входили попытки принуждения ослабевших от голода и умирающих людей к выходу на работу. Он «шуровал» их, по термину Рибковского. На заводе, к которому он был прикомандирован от НКВД, ему выдавали списки «прогульщиков». И, позавтракав «копченой колбасой и шпиком», он обходил квартиры «дезертиров с трудового фронта».

Таня Савичева была, в конце концов, эвакуирована в Горьковскую область и умерла в инфекционном отделении Шатковской районной больницы 1 июля 1944 года с множественным диагнозом: дистрофия, цинга, нервное истощение, костный туберкулез и туберкулез кишечника. Перед смертью ее мучили головные боли, и она ослепла. Ей было 14 с половиной лет.

Федор Бобров отошел в вечность в 1959 году в должности директора кинотеатра - и, естественно, почетного блокадника и ветерана правоохранительных органов.

Такие умершие, как Таня Савичева - через несколько лет, или в ходе эвакуации из города - не были внесены ни в какие списки. Так что число погибших в ленинградской блокаде может в несколько раз превышать число учтенных жертв. Вот отрывок из письма Аркадия Стругацкого:

«Еды не выдавали по 3-4 дня. Через три дня обнаружилось, что из населения в вагоне осталось в живых человек 15. Кое-как собрав последние силы, мы сдвинули всех мертвецов в один угол, как дрова. До Вологды в нашем вагоне доехало только одиннадцать человек… Очнулся в госпитале. Как-то смутно и без боли видел, как с меня стащили носки, а вместе с носками кожу и ногти на ногах».

Борис Стругацкий: «Комментарии к пройденному».

А в городе росло число арестованных за людоедство. За первую декаду февраля — 311, на 13 марта — 1171, к 14 апреля их уже 1557, на 3 мая — 1739. Абсолютно ясно, что это - только верхушка айсберга. Вот как это выглядело:

«В общежитии ремесленного училища № 39 по Моховой улице дом № 37 проживало до 25 учеников этого училища...Ученики были предоставлены сами себе, воспитательной работы с ними не велось, продовольственными карточками на декабрь месяц обеспечены не были. В течение декабря месяца они питались мясом убитых кошек и собак. 24 декабря на почве недоедания умер ученик Х., труп которого был учениками частично употреблен в пищу. 27 декабря умер второй ученик В, труп которого тоже был употреблен в пищу. По обвинению в людоедстве арестовано 11 учеников, все признали себя виновными».

(Н. Ломагин. В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах германских спецслужб и НКВД. Спб, 2000. Тираж 300 экз)

Несколько лет назад дочь писателя Геннадия Гора нашла на чердаке своего дачного дома тетрадку с блокадными стихами отца. Тексты пролежали там больше полувека. 38-летний ленинградский писатель нашел в себе силы написать:

«Я девушку съел, хохотунью Ревекку, / и ворон глядел на обед мой ужасный. / И ворон глядел на меня, как на скуку, / Как медленно ел человек человека»

Геннадий Гор. 1942 год

Тогда же на черном рынке появилась «земля из-под Бадаевских складов» — спекшиеся коричневые комья, пропитанные жженым сахаром.

Добавим еще одно сравнение: «На фотографиях апреля 1945 года запечатлены горы трупов, обнаруженных ошеломленными английскими солдатами при освобождении лагеря Берген-Бельзен. Брошенный немецкими властями на произвол судьбы, этот концентрационный лагерь для тех евреев, которых по тем или иным причинам не собирались уничтожить, дает такую картину «естественной» смертности: с января до середины апреля 1945 года умерло около 35 тысяч заключенных. Среди них—девочка по имени Анна Франк» (источник - «Век лагерей»).

Значит, тут погибали в среднем 3500 человек за 10 дней. Эта страшная цифра… в десять раз меньше, чем за аналогичный срок в Ленинграде 1942-1943 годов.

В конце 1980-х годов была опубликована щедро документированная фотографиями статья о деятельности кондитерского цеха в блокадном Ленинграде. Естественно, находился он в подвале Смольного. Возможно, недалеко от спортивного зала, где Жданов сбрасывал избыточный вес.

Не только в Ленинграде

Станислав Божко родился в 1947 году в Новосибирске. В 70-х годах работал в социологической лаборатории Томского государственного университета, а также сторожем в оранжерее Горзеленстроя. Там во время его дежурств собирались молодые интеллектуалы – беседовали, обменивались запрещенной литературой. Сам Божко тоже проводил семинары и распространял произведения Авторханова, Солженицына, Шаламова – пока 1 апреля 1980 года КГБ не провел обыски в теплице и квартирах Божко и его друзей, после чего его обвинили в изготовлении, хранении и распространении антисоветской литературы.

Впрочем, не посадили – ограничились изгнанием с работы. С 1988 года он участвовал в создании томского «Мемориала», стал одним из создателей «Вольного философского семинара» в Томске. Переехав в Москву, стал с Виктором Попковым соучредителем правозащитной организации «Омега». Работал в зонах конфликта – чеченского и грузино-абхазского, помогая разыскивать убитых и пропавших без вести, организовывать эвакуацию женщин и детей.

- Почему Вы занялись блокадой Ленинграда?

- В семидесятые годы я штудировал и копировал «тамиздат». Микрофильмы превращались в увесистые пачки фотобумаги. Впрочем, номера «Континента» иногда доставались и в оригинале.

А в середине нулевых я нашел экзотическую подработку в самом крупном книжном магазине Москвы - «Библио-Глобус». В мои обязанности входило разыскивать в сети или через университетских знакомых в Сибири малотиражную гуманитарную литературу, и реферировать наиболее интересные книжки. Потом маркетинговый отдел отправлял мои рефераты в крупнейшие университеты Европы и США, и оттуда иногда приходили заказы на эти книги. Так я получил доступ к огромному массиву почти никому не известной информации, и время на ее обработку.

В девяностые-нулевые многие пожилые люди публиковали в «карманных» издательствах мемуары о своих отрочестве и юности, пришедшихся на двадцатые-тридцатые годы. В их текстах, как правило, не было ни малейших следов пафоса. Голая жизнь. Было много неожиданного, заставлявшего пересмотреть уже сложившуюся картину мира, - сказал Божко.

Как уже говорилось, описание ужасов ленинградской блокады – это часть его работы «Зеркала», в котором приводятся не менее ужасающие свидетельства. К примеру, шестнадцатилетней девушки из Уфы:

«Жестокой пятидесятиградусной зимой 39-40-года люди замерзали в хлебных очередях. Занимать очередь надо было вечером, и стоять до утра, пока откроются двери магазина. Отлучившихся очередь вышвыривала – закон ее был жесток. Ранним утром по маршруту расположения булочных двигались грузовики: подбирали трупы замерзших, в основном стариков и детей». Это из книги Нелли Морозовой «Мое пристрастие к Диккенсу», изданной в 2011 году в Москве.

«Учтите, что речь идет не о ленинградской блокаде, и не о пересыльном лагере под Владивостоком, где граблями сгребли в ров труп Мандельштама!» - подчеркивает Божко.

- Таким образом стал формироваться цитатный корпус «Зеркал», – поясняет он. - В основе книги лежит концепция государства особого типа, рассказ о его генезисе и истоках. Государство-катастрофа. Его реальность больше не может быть воспринята индивидом. Главная блокада, осуществляемая таким государством - информационная. Ее цель - сделать поведение будущей жертвы сопряженным с целями господствующей группы. Редактируется не реальность, а ее отражение. Должно было пройти около полстолетия, прежде чем появились внятные тексты о том, что действительно происходило там внутри.

Марк Котлярский, «Детали»


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич