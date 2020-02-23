Минчанин: Есть два варианта, чтобы исправить ситуацию в стране 2 23.02.2020, 12:48

Художник Игорь Клещук рассказал о жизни при диктатуре и ставке на солидарность.

Игорь Клещук - художник из Минска, окончивший Белорусский государственный институт культуры, посвятивший всю жизнь творчеству. Сегодня он рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь», о том, почему ушел с государственной работы и как не попасть в ловушку с законом о тунеядстве.

- Сейчас вы занимаетесь ремесленничеством. Расскажите пожалуйста о роде вашей деятельности?

- Я занимаюсь керамикой, но это – не основная деятельность, это для меня превратилось в хобби, потому, что у нас керамикой нельзя заработать деньги. Это, как правило, работа в салоне, где продукция очень плохо продается, соответственно занимаюсь этим в свободное от основной деятельности время. Основная деятельность – это анимация либо компьютерная графика.

Также я участвую в арт-резиденциях. Этим летом, например, я буду на таком мероприятии в Калуге, где художники на живой природе будут создавать творческие объекты.

Кроме этого периодически хожу на разгрузку, работаю на черновых специальностях.

Просто, зачастую, ремесленничество – это способ защитить себя от государства, которое в свое время атаковало меня и многих других «законом о тунеядстве». Соответственно, в противовес этому, ремесленничество – полезная вещь для меня. Это своеобразная защита, индульгенция.

- Как бы вы охарактеризовали жизнь творческих людей в Беларуси?

- Творческий человек, если он не инкорпорирован в IT-среду, ведет жалкое существование, почти нищенское. Есть возможность идти в преподавание, изо-группы, но там тоже платят копейки. Я для себя нашел такую вещь, как возможность пересекаться периодически с IT-продуктами, т.е делать графику и анимацию для приложений. У меня есть любовь к графике и анимации и, соответственно, там хорошие деньги, ориентирование на экспорт, на зарубежные проекты.

Та же киностудия «Беларусьфильм» сейчас приносит убытки. Я ей отдал пять лет жизни и знаю, что многие люди, с которыми я работал, уходят. Люди уходят с киностудии, потому, что их и их труд не уважают. Многие уходят на вольные хлеба, потому, что на «Беларусьфильме» денег просто не платят.

Хотелось бы отметить, что бедственное положение художников выходит боком всей семье. Если ты мужчина, ты должен что-то приносить в семью. Был, например, у нас случай с художником Захаром Кудиным, который выбросился из окна и покончил жизнь самоубийством. При этом у него были огромные выставки, его работы висят в Национальном музее, и он был довольно популярным в мировом сообществе. Но из-за невозможности прокормить семью Захар совершил суицид. Художники в нашей стране предоставлены сами себе.

Сама экономическая ситуация влияет на людей творческого склада, немногие из них выдерживают жизнь в диктаторских условиях.

- Почему у власти негативное отношение к людям творческих профессий?

- Что такое демократия? Говорят, что демократия – это власть народа. Для, меня, я выбрал для себя такое определение, демократия – это прежде всего институты. Развитая демократия развивает институты. А при диктатуре происходит сворачивание этих процессов, они идут вспять. Все ненужное диктатуре отмирает. Точно также происходило при Советском Союзе: если ты не рисовал Ленина, не прославлял партию – ты был на отшибе и был никому не нужен. Приходится уходить в какие-то подпольные сферы. Во многих направлениях так и происходит, не только в искусстве. Тоже самое будет, например, и с учителями. Сейчас им недоплатили деньги из бюджета. Это социальная сфера и вроде бы должна поддерживаться государством, учителя сфальсифицировали парламентские «выборы» и все равно потеряли деньги.

- Как исправить ситуацию?

- Есть два варианта. Первый - уезжать в другое государство. Опять же, если вспомнить Шагала – он конец жизни провел во Франции, в Провансе и очень активно там творил.

Это большая ошибка, когда говорят, что чтобы что-то сделать художник должен быть голодным. Наоборот, интеллектуальная работа заключается в том, что ты должен отринуть от себя все проблемы. У тебя голова не должна быть забита тем – как прокормить семью, где найти деньги, как осилить очередные деноминации, инфляции, девальвации. Художник должен думать о творчестве.

У меня сейчас есть друг, который живет во Франции, и он говорит, что если ты приезжаешь в Париж и каким-то образом пытаешься там освоиться, то тебе дают даже дают бесплатную мастерскую для творчества. Это первый вариант.

Второй вариант – пытаться поменять этот режим. Я не говорю о силовом каком-то перевороте, но вполне возможно попытаться каким-то образом, снизу, через взаимоподдержку и сопротивление пытаться менять ситуацию. Важно уметь слушать друг друга. Ну и солидарность, конечно. В Польше профсоюз «Солидарность» добился огромных успехов в свое время в преобразовании авторитаризма в демократию. Сейчас Польша одна из передовых экономик Европы.

Солидарность – главное составляющая успеха. Только так.