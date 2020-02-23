Гаагская веревочка для Путина Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»

23.02.2020, 12:58

В скором времени откроется много интересного.

Апелляционный суд в Нидерландах вынес решение, в соответствии с которым Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию на сумму свыше 50 млрд долларов.

Это решение вызвало бурную и противоречивую реакцию. «Если Ходорковский получит с России 50 миллиардов долларов, он на эти деньги попытается сделать цветную революцию в России. Гаагский суд надо посылать однозначно», — требует главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на «первом русском» телеканале «Царьград».

«Решение суда в Гааге красивое и громкое. Но с практической точки зрения бесполезное», — выносит вердикт обозреватель Антон Орех в статье под названием «ЮКОС и сигналы из космоса», опубликованной на сайте «Эха Москвы». Смысл космической аналогии Антона Ореха в том, что, как объяснил сам Орех, пока сигнал от разумных существ, посланный с расстояния в сто миллионов световых лет, до нас дойдет, эти существа умрут и поговорить не получится. С деньгами ЮКОСа, убежден Орех, будет то же самое: «Как не получили они от России ни копейки, так ни копейки не получат». Потому что «для начала будет апелляция, которую Россия обязательно подаст». И вообще грядут поправки в Конституцию, в соответствии с которыми РФ будет наплевать на решения любых международных судов…

Что касается реакции Игоря Коротченко, который не вылезает из телевизора, где его явно считают главным военным «экспертом», то тут больше об уровне торжествующего невежества и некомпетентности телевизионных «экспертов», которые лихо судят о том, о чем не имеют ни малейшего представления. Надо очень постараться, чтобы, находясь в потоке российской политической информации, избежать знания, что МБХ не является акционером ЮКОСа, а значит, не может быть бенефициаром решения Гаагского суда.

Реакция эховского обозревателя Антона Ореха заслуживает более основательного комментария. Россия, а точнее Путин с Сечиным, никогда не признают, что ограбили ЮКОС. Путин не станет публично рассказывать, откуда он лично знает (как он тогда заявлял) людей, стоящих за фирмой «Байкалфинансгрупп», зарегистрированной в тверской рюмочной под названием «Лондон», которые тогда выложили 9,3 млрд долл. за «Юганскнефтегаз», принадлежавший ЮКОСу. Не менее очевидно, что ни Путин, ни кто-либо из его подельников не признаются в том, что все «дело ЮКОСа» не имеет ни малейшего отношения к налогам, а является, во-первых, расправой с политическими оппонентами, а во-вторых, банальным грабежом, правда, в небанально крупных размерах. Впрочем, многие считают, что грабеж был главным мотивом, а политическая составляющая — лишь дополнительным. Надеюсь, допрос Путина и Сечина в ходе будущего международного трибунала позволит уточнить это важное обстоятельство.

Нисколько не сомневаюсь, что вот эта фраза о будущем международном трибунале, на котором Путин и его подельники станут давать показания, вызовет массу насмешек у тех читателей, которые настроены так же, как эховский обозреватель Антон Орех. То есть убеждены, что все бесполезно и безнадежно. Пока сигналы из космоса до нас дойдут, существа умрут, а пока Путин ответит за свои преступления, умрем мы все. Короче, классическая русская тоска и безнадега…

Вероятность того, что Россия подаст апелляцию, равна 100 процентам. Вероятность, что Верховный суд ее отклонит и приговорит Россию к выплате 50 млрд долларов, весьма высока. Россия, возможно (почти наверняка), платить откажется. Тогда — обеспечительные меры, увеличивающие сумму, и аресты российского имущества по всему миру. Как уже написал Ходорковский, в ходе поисков откроется «много интересного».

Для российского сознания, в том числе и оппозиционного, невыносим неспешный ход западной судебной улиты. Нам, привыкшим к стремительному беспределу российской власти, кажется, что справедливость, которую надо ждать годами, справедливостью не является. Сравните скорости протекания процессов при верховенстве права и при правовом беспределе. Гаагский суд впервые присудил Россию к выплате 50 млрд долл. акционерам ЮКОСа 18.07.2014. Апелляция, суд-пересуд, и вот теперь снова, в феврале 2020-го, все те же 50 млрд долларов. Почти шесть лет. А дело еще не закончилось.

Теперь переместимся в Россию. Ходорковский 19.02.2003 на встрече с Путиным обвинил в коррупции «Роснефть», а фактически путинских чиновников. Внеплановая налоговая проверка ЮКОСа началась мгновенно, и уже 25.10.2003 Ходорковский оказался в «Матросской тишине». Восемь месяцев…

Чтобы человек родился, его надо вынашивать девять месяцев. Убить человека можно за секунду. Хорошие и добрые дела делаются с трудом и часто требуют времени. Зло наступает стремительно и с вызывающей зависть легкостью…

«Два главных человеческих порока, из которых исходят все остальные, это — нетерпение и беспечность… Хотя, возможно, главный порок только один — нетерпение. Из-за нетерпения человек был изгнан из рая, из-за нетерпения он не смог туда вернуться». Это слова Кафки, и ему можно верить, поскольку он знал толк в пороках…

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»