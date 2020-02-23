закрыть
23 февраля 2020, воскресенье, 13:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Белорус в Германии: Одна семья приехала на шопинг с прицепом - чтобы все влезло

  • 23.02.2020, 13:09
Белорус в Германии: Одна семья приехала на шопинг с прицепом - чтобы все влезло

Наш соотечественник рассказал об особенностях жизни в стране с крупнейшей экономикой в ЕС.

Дмитрий Орлов уехал из Беларуси, когда ему было девять. Два года он пробыл в Испании, больше 14 лет — в Португалии, а сейчас живет и работает в Германии. Парень закончил факультет физики и стал инженером-разработчиком.

Сейчас ему 28 лет, он работает в крупной немецкой корпорации. Портал tut.by поговорил с ним о том, чем отличается жизнь в Европе в разных странах.

Семья Дмитрий уехала из Витебска, когда ему было 9 лет. Папа парня был военным, служил в Афганистане, после развала Советского союза — на северном Кавказе. Мама работала в банке экономистом. Дмитрий точно не знает, почему родители решили переехать, лишь может предположить, что ситуация в конце 90-х была непростая и его семья, как и многие в то время, искала лучшей жизни.

— Мое знакомство с Европой началось с Испании. Отец перевез нас туда с мамой, когда мне было девять лет. Спустя два года мы перебрались в Португалию и там прожили 16 лет.

У семьи Дмитрия были сбережения, благодаря которым удалось купить дом в Португалии. Отец парня очень хотел иметь свое жилье, а в то время (в 2000 году) оно было там дешевле, чем в Испании. Два года Дмитрий проучился в испанской государственной школе.

Испанский язык Дмитрий выучил быстро и без помощи каких-либо курсов. Во многом поэтому в Португалии ему уже было гораздо проще с изучением языка. По его словам, португальский и испанский похожи по произношению, а еще больше — по написанию. Сейчас говорит на португальском без акцента.

— По внешности я совсем не похож на португальца и при знакомстве они всегда думают, что я иностранец. Когда начинаю говорить, все становится на свои места и они понимают, что свой. Немцы же думают, что я из Франции, так как французский и португальский акценты очень похожи.

По приезде в Португалию семья Дмитрия получила титул резидентов (проще говоря, аналог временного ВНЖ), который несколько раз нужно было обновлять. После ей дали постоянную резиденцию, а спустя шесть лет признали гражданами Португалии.

— Резиденция — это что-то вроде вида на жительство. Да, с документами вначале было непросто. Чтобы получить гражданство, кроме всего прочего, нужно было сдать историю страны и язык. Родители это делали, а я нет, так как учился в португальской школе и имел хорошие оценки по предметам. Знал язык даже лучше, чем некоторые португальцы. Я первый получил гражданство, а потом младшая сестра, которая уже родилась в Португалии.

О штрафах и налогах в Германии

Сейчас семья Дмитрия и он сам живут в Германию. Парень работает в крупной немецкой корпорации и занимается инновационными разработками. По образованию он — инженер-физик, окончил университет в Порту (второй по величине в Португалии после Лиссабонского)

После переезда Дмитрий ни разу не был в Беларуси. Он еще является гражданином нашей страны, но паспорта у него нет. Чтобы его сделать, нужно сначала получить военный билет, а уже после этого подавать документы на паспорт. На это надо время, и Дмитрий его тратить не хочет.

Германия, по мнению Дмитрия, «страна штрафов». Он рассказывает, чтобы порыбачить, к примеру, нужно закончить платные курсы, купить лицензию и заплатить за сам процесс. В итоге сумма за все может составить от 500 евро до 2500 евро.

Если в Португалии родителям Дмитрия удалось купить дом, то в Германии ситуация с жильем обстояла иначе. Оно дороже, многие жители страны его снимают, утверждает парень. Но и это не так дешево. К примеру, квартира в Мюнхене площадью в 50 квадратных метров будет стоить около 1200 евро в месяц.

— Цены на съемное жилье тут зависят от региона. В Лейпциге самая дешевая однокомнатная квартира будет стоить где-то 360 евро в месяц с коммуналкой, без электричества. В Баварии, к примеру, 450 евро. Кредит тут тоже не выход. Несмотря на то что его дают под маленький процент: 1,5%, 2% или 3%, ты будешь выплачивать его всю жизнь.

В планах у Дмитрия переезд в Испанию. Говорит, что привык жить в своем доме, да и климат немецкий не нравится: сыро и холодно.

— Я хочу переехать в зону Валенсии, в Испанию. Квартиры там стоят 25−30 тысяч евро. Они чуть ниже среднего по качеству, но для сравнения такое же жилье в Германии будет стоить 150 тысяч евро. Зарплаты в Испании не сильно отличаются от немецких, минимально там люди получают 900 евро. А зарплаты в Германии заметно выше, чем в Португалии.

Помимо высокой стоимости на жилье, немцев облагают многочисленными налогами, которые у них зависят от социального статуса, говорит Дмитрий. Играет роль семейное положение и наличие детей. Дмитрий холост, поэтому платит налог 37% от зарплаты. В эту сумму входит подоходный налог, оплата медицинской страховки, налог в пенсионный фонд, так называемые налог по безработице.

— Если бы я женился, налоги стали бы меньше, а зарплата увеличилась. В Германии есть такое понятие, как чистые и грязные деньги, так вот грязные остались бы у меня такими же, а чистые увеличились. В Испании и Португалии таких высоких налогов нет. У граждан этих стран государство спрашивает, хотят они получить те или иные блага или нет. Если да, то нужно платить. В Германии же все в принудительном порядке. Выбирать там не приходится.

«В Германии не хватает квалифицированных медиков и инженеров»

Овощи, фрукты и мясо, по наблюдениям Дмитрия, в Германии дороже, чем в Испании или Португалии.

— В Германии на еду в месяц я трачу около 100 евро, в Португалии отдавал 60−70 евро. Привык питаться правильно, есть рыбу, куриное мясо, овощи и фрукты. Фастфуд не моя пища. Сравнить цены тут и в Беларуси мне сложно, так как я там давно не был. Однако могу рассказать о ситуации в Украине. Я удивился, но в Киеве продукты стоят столько же, сколько и в Германии. Насколько я знаю, зарплаты у них не намного отличаются от ваших.

Культура покупки продуктов в Европе также отличается от ситуации на постсоветском пространстве, говорит Дмитрий. Европейцы, по его наблюдениям, привыкли покупать сразу много и не ходить в магазин по несколько раз в неделю. По мнению Дмитрия, это обусловлено двумя факторами: экономией денег и времени.

— Видел даже, как одна семья подъехала к магазину с прицепом. Боялись, наверное, что все не влезет в салон. Забавно было.

Экономическая ситуация в Германии более благоприятна для заработка денег, считает Дмитрий. Немцы, по его наблюдениям, «живут сугубо по правилам».

— Экономика этой страны даже лучше, чем Швейцарии и Великобритании. Германия правит балом в Европе, и об этом все знают. В Португалии неплохо, но она тяжело перенесла кризис 2008 года. В то время у них массово увольняли людей, и только сейчас ситуация стабилизировалась. В Испании жилье дешевое по той же причине: его построили до кризиса, а потом людям просто не за что было его покупать. Сегодня безработица в Испании составляет около 14%, в Португалии она меньше в два раза. Германия перенесла кризис легче, на данный момент в стране много рабочих мест. Особенно тут не хватает квалифицированных медиков и инженеров. Однако с дипломом из страны СНГ тебя не оторвут с руками и ногами, его нужно будет подтверждать.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич