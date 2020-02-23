Белорус в Германии: Одна семья приехала на шопинг с прицепом - чтобы все влезло 23.02.2020, 13:09

Наш соотечественник рассказал об особенностях жизни в стране с крупнейшей экономикой в ЕС.

Дмитрий Орлов уехал из Беларуси, когда ему было девять. Два года он пробыл в Испании, больше 14 лет — в Португалии, а сейчас живет и работает в Германии. Парень закончил факультет физики и стал инженером-разработчиком.

Сейчас ему 28 лет, он работает в крупной немецкой корпорации. Портал tut.by поговорил с ним о том, чем отличается жизнь в Европе в разных странах.

Семья Дмитрий уехала из Витебска, когда ему было 9 лет. Папа парня был военным, служил в Афганистане, после развала Советского союза — на северном Кавказе. Мама работала в банке экономистом. Дмитрий точно не знает, почему родители решили переехать, лишь может предположить, что ситуация в конце 90-х была непростая и его семья, как и многие в то время, искала лучшей жизни.

— Мое знакомство с Европой началось с Испании. Отец перевез нас туда с мамой, когда мне было девять лет. Спустя два года мы перебрались в Португалию и там прожили 16 лет.

У семьи Дмитрия были сбережения, благодаря которым удалось купить дом в Португалии. Отец парня очень хотел иметь свое жилье, а в то время (в 2000 году) оно было там дешевле, чем в Испании. Два года Дмитрий проучился в испанской государственной школе.

Испанский язык Дмитрий выучил быстро и без помощи каких-либо курсов. Во многом поэтому в Португалии ему уже было гораздо проще с изучением языка. По его словам, португальский и испанский похожи по произношению, а еще больше — по написанию. Сейчас говорит на португальском без акцента.

— По внешности я совсем не похож на португальца и при знакомстве они всегда думают, что я иностранец. Когда начинаю говорить, все становится на свои места и они понимают, что свой. Немцы же думают, что я из Франции, так как французский и португальский акценты очень похожи.

По приезде в Португалию семья Дмитрия получила титул резидентов (проще говоря, аналог временного ВНЖ), который несколько раз нужно было обновлять. После ей дали постоянную резиденцию, а спустя шесть лет признали гражданами Португалии.

— Резиденция — это что-то вроде вида на жительство. Да, с документами вначале было непросто. Чтобы получить гражданство, кроме всего прочего, нужно было сдать историю страны и язык. Родители это делали, а я нет, так как учился в португальской школе и имел хорошие оценки по предметам. Знал язык даже лучше, чем некоторые португальцы. Я первый получил гражданство, а потом младшая сестра, которая уже родилась в Португалии.

О штрафах и налогах в Германии

Сейчас семья Дмитрия и он сам живут в Германию. Парень работает в крупной немецкой корпорации и занимается инновационными разработками. По образованию он — инженер-физик, окончил университет в Порту (второй по величине в Португалии после Лиссабонского)

После переезда Дмитрий ни разу не был в Беларуси. Он еще является гражданином нашей страны, но паспорта у него нет. Чтобы его сделать, нужно сначала получить военный билет, а уже после этого подавать документы на паспорт. На это надо время, и Дмитрий его тратить не хочет.

Германия, по мнению Дмитрия, «страна штрафов». Он рассказывает, чтобы порыбачить, к примеру, нужно закончить платные курсы, купить лицензию и заплатить за сам процесс. В итоге сумма за все может составить от 500 евро до 2500 евро.

Если в Португалии родителям Дмитрия удалось купить дом, то в Германии ситуация с жильем обстояла иначе. Оно дороже, многие жители страны его снимают, утверждает парень. Но и это не так дешево. К примеру, квартира в Мюнхене площадью в 50 квадратных метров будет стоить около 1200 евро в месяц.

— Цены на съемное жилье тут зависят от региона. В Лейпциге самая дешевая однокомнатная квартира будет стоить где-то 360 евро в месяц с коммуналкой, без электричества. В Баварии, к примеру, 450 евро. Кредит тут тоже не выход. Несмотря на то что его дают под маленький процент: 1,5%, 2% или 3%, ты будешь выплачивать его всю жизнь.

В планах у Дмитрия переезд в Испанию. Говорит, что привык жить в своем доме, да и климат немецкий не нравится: сыро и холодно.

— Я хочу переехать в зону Валенсии, в Испанию. Квартиры там стоят 25−30 тысяч евро. Они чуть ниже среднего по качеству, но для сравнения такое же жилье в Германии будет стоить 150 тысяч евро. Зарплаты в Испании не сильно отличаются от немецких, минимально там люди получают 900 евро. А зарплаты в Германии заметно выше, чем в Португалии.

Помимо высокой стоимости на жилье, немцев облагают многочисленными налогами, которые у них зависят от социального статуса, говорит Дмитрий. Играет роль семейное положение и наличие детей. Дмитрий холост, поэтому платит налог 37% от зарплаты. В эту сумму входит подоходный налог, оплата медицинской страховки, налог в пенсионный фонд, так называемые налог по безработице.

— Если бы я женился, налоги стали бы меньше, а зарплата увеличилась. В Германии есть такое понятие, как чистые и грязные деньги, так вот грязные остались бы у меня такими же, а чистые увеличились. В Испании и Португалии таких высоких налогов нет. У граждан этих стран государство спрашивает, хотят они получить те или иные блага или нет. Если да, то нужно платить. В Германии же все в принудительном порядке. Выбирать там не приходится.

«В Германии не хватает квалифицированных медиков и инженеров»

Овощи, фрукты и мясо, по наблюдениям Дмитрия, в Германии дороже, чем в Испании или Португалии.

— В Германии на еду в месяц я трачу около 100 евро, в Португалии отдавал 60−70 евро. Привык питаться правильно, есть рыбу, куриное мясо, овощи и фрукты. Фастфуд не моя пища. Сравнить цены тут и в Беларуси мне сложно, так как я там давно не был. Однако могу рассказать о ситуации в Украине. Я удивился, но в Киеве продукты стоят столько же, сколько и в Германии. Насколько я знаю, зарплаты у них не намного отличаются от ваших.

Культура покупки продуктов в Европе также отличается от ситуации на постсоветском пространстве, говорит Дмитрий. Европейцы, по его наблюдениям, привыкли покупать сразу много и не ходить в магазин по несколько раз в неделю. По мнению Дмитрия, это обусловлено двумя факторами: экономией денег и времени.

— Видел даже, как одна семья подъехала к магазину с прицепом. Боялись, наверное, что все не влезет в салон. Забавно было.

Экономическая ситуация в Германии более благоприятна для заработка денег, считает Дмитрий. Немцы, по его наблюдениям, «живут сугубо по правилам».

— Экономика этой страны даже лучше, чем Швейцарии и Великобритании. Германия правит балом в Европе, и об этом все знают. В Португалии неплохо, но она тяжело перенесла кризис 2008 года. В то время у них массово увольняли людей, и только сейчас ситуация стабилизировалась. В Испании жилье дешевое по той же причине: его построили до кризиса, а потом людям просто не за что было его покупать. Сегодня безработица в Испании составляет около 14%, в Португалии она меньше в два раза. Германия перенесла кризис легче, на данный момент в стране много рабочих мест. Особенно тут не хватает квалифицированных медиков и инженеров. Однако с дипломом из страны СНГ тебя не оторвут с руками и ногами, его нужно будет подтверждать.