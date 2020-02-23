Источником коронавируса оказался не рынок в Ухане 16 23.02.2020, 13:17

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Распространение болезни шло, как минимум, по трем маршрутам.

Коронавирус COVID-19 зародился не на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане, как считалось ранее. Об этом говорится в докладе ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук, пишет «Коммерсантъ».

Передача вируса в КНР началась еще в ноябре или начале декабря прошлого года, пришли к выводу китайские ученые.

Исследователи считают, что коронавирус был передан от некого "нулевого пациента", а плачевные санитарные условия на рынке поспособствовали массовому распространению вируса.

Ученые также отмечают, что распространение болезни шло, как минимум, по трем маршрутам.

Такие выводы ученые сделали, изучив 93 образца коронавируса, которые были собраны в 12 странах на четырех континентах. Так, в образцах части пациентов в Ухане выявили гаплотип H3, который не связан с рынком морепродуктов.