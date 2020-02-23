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В преддверии большой драки

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  • 23.02.2020, 13:34
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В преддверии большой драки

Турция имеет ряд важных преимуществ перед РФ в Сирии.

Еще пару слов о ситуации в Сирии. Думаю, что это важно понимать всем, чтобы наконец научиться правильно оценивать ситуацию, пишет украинский блогер Аnti-colorados.

Хронологию развития событий, а вернее – последовательность их развертывания в Сирии, мы изложили и нет смысла повторять это еще раз. Но вот ситуация зашла в преддверие большой драки, а потому следует обратить внимание вот на что. Просто допустим, что драка таки начинается и что в этой ситуации имеет Турция.

Она имеет колоссальное преимущество в плане оперативной доставки к операционной зоне всей необходимой техники, боеприпасов и вообще, плечо логистики там не просто короткое, а оно практически отсутствует. Второй, крайне важный момент. Именно в районе этого ТВД Турция имеет подавляющее преимущество перед противником, во всех основных компонентах военной операции. Тактически, она имеет крайне выгодное положение, которое имела РФ летом 2014 года в Украине.

Собственно говоря, россияне могут оперировать в узкой приграничной полосе, в то время как турки могут работать на всю глубину фронта, настолько, насколько это позволяют их системы вооружений. Более того, дальнобойную артиллерию они и вовсе могут выстроить на своей территории и она будет доставать противника на расстоянии в 30-40 км, как это делали россияне, например. Более того, турки могут быстро перебрасывать свои войска по своей территории вдоль границы и вводить их на территорию Сирии по своему усмотрению. Все это время они будут вне огня противника.

Москва вряд ли решится подавлять эти войска и огневые позиции, поскольку это уже будет прямое нападение на страну-участницу НАТО со всеми вытекающими последствиями. По крайней мере, ряд стран пришлют туда свою технику и военных, ну а политическая поддержка Турции будет безусловной.

Собственно говоря, вчера примерно об этом и шла речь на телефонных переговорах Эрдогана, Макрона, Меркель и Путина. Понятно, что в прессу ушла тщательно отфильтрованная версия сути переговоров, но важно то, что и Макрон, и Меркель призвали Путина прекратить наступление на Идлиб. Из этого следует, что они не ставят под сомнение агрессию со стороны РФ. Хоть с эти там есть полная ясность и никому ничего не следует доказывать.

Между прочим это было одним из самых ценных результатов переговоров. Лидирующие страны ЕС и континентальной части НАТО обозначили Путину, на чьей они будут стороне в случае дальнейшей эскалации событий.

Штаты же сделали это прямо и в лице госсекретаря Помпео, который без намеков заявил, что Штаты – на стороне Турции и готовы предоставить всю помощь, которая может понадобиться в ходе этого противостояния. Ходят упорные слухи о том, что после этого заявления госсекретаря США в Турцию уже начались поставки чего-то в плане вооружений. Чего именно – пока неизвестно.

Но не стоит забывать и о том, что прямо сейчас и уже на территории Сирии турецкие вооруженные силы имеют кратный перевес в силах и средствах, перед своим противником. То есть, соотношение сил сейчас безусловно в пользу Турции, которая имеет уже сосредоточенными и развернутыми в разы больше войск.

Турция имеет и еще одно важное преимущество перед противником. Одним росчерком пера, Эрдоган может либо прекратить полностью, либо свести к минимуму все тыловое снабжение российской группировки в Турции.

Закрыв свой воздух для российской авиации, Турция может вынудить летать через Иран и Ирак, поскольку в случае большой драки воздух стран НАТО – тоже будет закрыт, а неизвестно еще как поведут себя американцы, над которыми россиянам придется летать в Западном Ираке и Восточной Сирии. Просто напомним, что именно там наиболее активно оперируют ВВС США.

Закрытие же черноморских проливов подвесит россиян не только в Сирии, но в Ливии и других местах, куда они поставляют оружие и наемников. А это – отнюдь не призрачная перспектива. Конвенция Монтрё не только регламентирует порядок захода и выхода военных кораблей по проливам, но и дает право Турции, в одностороннем порядке, закрывать проход по проливам кораблям и судам стран, которые угрожают ей применением силы или с которыми Турция уже воюет.

Механизм очень прост, правительство Турции формализует одну из этих двух причин и принимает решение без согласования с кем-либо. И она уже несколько раз показывала, что ее ВМФ в разы более мощные, чем черноморско-средиземноморская группировка ВМФ РФ. Мало того, что турки вполне могут закрыть проливы, они еще и Черное море смогут легко взять под полный контроль.

И как же тут не вспомнить о ядерном оружии, которое Путин использует как последний аргумент своей силовой политики. Со времен холодной войны Штаты заключили договора о размещении своего ядерного оружия на территории нескольких своих союзников, например – в Германии и Турции. Условия размещения оружия предполагают возможность его использовать как США, так и страной, в которой оно размещено, в случае ядерного нападения на нее.

В данном случае, первое применение даже тактического ЯО против Турции открывает ей доступ к ядерному арсеналу на авиабазе Инджирлик, а это около 60 ядерных авиабомб. Такое развитие событий гарантированно принесет необычный загар жителям Сочи, Новороссийска и Севастополя, где стоят российские военные базы или важные, стратегические объекты.

Оно понятно, что Путин спрячется в одной из своих нор, но сами жители этих городов в последний момент могут гордиться тем, что список из двух городов: Хиросима и Нагасаки, только что пополнился названием их городка, которого уже нет.

Путин об этом прекрасно знает и тут возникает вопрос, насколько ему пофиг жители этих городков, которых снесут в щебень турки. Но это -лишь вероятность, поскольку для этого нужно иметь соответствующие причиндалы дедушки, а об этом пока рано говорить.

Ну и последний момент, который тоже не стоит сбрасывать со счетов. Уже очевидно, что с приходом во власть Эрдогана, Турция активно наращивает мощности своего военно-промышленного комплекса. Причем, упор делается на инновационные направления развития военной техники и боеприпасов. Она активно расширяет номенклатуру военной продукции, что дает ей возможность активно восполнять материально-техническую базу, в случае военного конфликта предполагаемой интенсивности.

То есть, вместо постепенно деградирующего ВПК РФ, Турция имеет эту же отрасль, но чуть ли не как самую динамично развивающуюся во всей своей промышленности. И плюс к тому, она вполне может рассчитывать на поставки оружия со стороны своих союзников, которые у нее есть хотя бы в рамках НАТО.

Тем не менее, все эти плюсы, которых как минимум – не было в распоряжении Украины, а по ряду позиций – были минусы, до сих пор не сподвигли Эрдогана прямо назвать вещи своими именами. Даже несколько раз, когда явно российская авиация отбомбилась по турецким военным и те понесли потери, все слышали заявления президента Турции о том, что "сирийская авиация" или "сирийская артиллерия" нанесли удар по турецким войскам. Если об артиллерии еще что-то можно говорить, но вот авиации у Асада уже давно нет и все удары с воздуха наносят только россияне. Вчера турецкие военные, не Эрдоган, впервые признали факт гибели своих солдат от налета именно российской авиации.


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