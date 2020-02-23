Археологи расшифровали таинственные координаты древних египтян 1 23.02.2020, 13:46

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Древняя цивилизация Нила оставила потомкам немало загадок.

На территории Египта ученым удается обнаружить большое количество артефактов, которые позволяют лучше понять историю, культуру, религию и мировоззрение древней цивилизации, подарившей миру большое количество загадок, пишет lenta.ua.

Группа археологов провела раскопки на территории Верхнего Египта. Ученым удалось обнаружить невероятный артефакт: координаты таинственного мира мертвых.

Древние египтяне с особым почтением относились к процессу погребения. Они верили в то, что после смерти человек продолжает свой путь в другом мире - царстве мертвых. В гробницы старались положить все необходимое, чтобы покойным без проблем мог воспользоваться своими личными вещами. Чем богаче был человек, тем больше вещей родственники оставляли в гробницах.

Ученые считают, что древние египтяне приблизительно располагали координатами расположения загробного мира.

В 2012 году археологи нашли артефакты, однако только сейчас они решили провести полнейший анализ дощечек. Оказалось, на них были надписи, оставленные невидимыми чернилами, что делало невозможным их прочтение без специального оборудования.

Там были указаны данные, которые были похожи на ценный источник информации - "Книгу двух путей", однако артефакты все же отличаются друг от друга. Именно в этих источниках можно узнать, где расположен загадочный мир мертвых.