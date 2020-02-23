Что известно о застреленном на охоте бизнесмене из Докшиц 23.02.2020, 13:57

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Валерий Янчак

Появились новые факты.

Сегодня, 23 февраля, в в райцентре Докшицы Витебской области хоронят бизнесмена Валерия Янчака. Напомним, мужчина был убит своим другом, председателем Докшицкого райисполкома Олегом Пинчуком, пишет «Витебский курьер news».

Трагедия произошла в пятницу в Городокском районе на охоте. У убитого бизнесмена остались остались трое несовершеннолетних детей от предыдущего брака и беременная молодая жена.

В райцентре история с охотой уже обрастает слухами. Одни обсуждают, что председатель райисполкома задержан, вторые склоны считать, что на свободе.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 144 УК (причинение смерти по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Что известно об убитом Валерии Янчаке из Докшиц

1. Бизнесмен родился 31 октября 1982. Если верить его профилю в «Одноклассниках», мужчина закончил Парафьяновскую среднюю школу Докшицкого района. Затем поступил в Лепельский гидромелиоративный техникум (Лепельский государственный аграрно-технический колледж).

2. В Докшицах с его семитысячным населением Валерий Янчак считался известным человеком. Как говорят местные жители, это классический пример человека, который, как говорится, «вышел родом из народа»:

Валерий начинал как простой рабочий. В 2010 году открыл собственную строительную фирму«ЯВГ-Сервис».

3. В 2014 году бизнесмен приобрел неиспользуемое здание бывшего танцевального зала в центральном парке райцентра и открыл на его месте ресторан «Сфера».

4. Больше года назад бизнесмен взял в аренду местную гостиницу и кафе «Очаг». Раньше и кафе, и гостиница принадлежали коммунальному хозяйству города. Администратором комплекса стала его бывшая жена.

5. Весной 2019 Валерию Янчаку в управление отдали хозяйство в деревне Замосточье. Когда-то здесь был успешный колхоз. Сейчас предприятием руководит родной брат бизнесмена — Андрей Янчак.