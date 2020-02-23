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Стало известно, какой контингент турецкой армии может противостоять РФ в Сирии

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  • 23.02.2020, 14:32
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Стало известно, какой контингент турецкой армии может противостоять РФ в Сирии

Отсчет времени идет на дни или на часы?

Контингент турецкой армии в Сирии за последние недели стал одним из наиболее многочисленных и значительно превосходит потенциал коалиционных сил, ВС РФ, иранского контингента и по некоторым показателям даже не уступает Сирийской Арабской Армии Башара Асада, пишет военный обозреватель Александр Коваленко для сайта sprotyv.info.

Так, всего за две недели февраля Турция перебросила в Сирию более 2 200 единиц бронетехники разных типов и назначения, включая не только ББМ, но и САУ, РСЗО и, конечно же, танки.

На сегодняшний день в самой провинции Идлиб находится более 100 единиц танков М60Т и Leopard 2A4.

Вместе с тем в спорных районах Сирии уже дислоцировано более 15 тысяч военнослужащих ВС Турции, в том числе и представителей подразделений специального назначения.

О многом говорит и тот факт, что по последним данным для нужд турецкой армии обустраиваются новые блокпосты. В частности, речь идет об объектах в районе стратегической трассы М4.

Так же, стоит отметить, что после вчерашнего коллективного заявления США, Британии и Германии, в ходе заседания Совбеза ООН, с призывом положить конец атакам ССА на наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе, турецкая артиллерия, словно получив карт-бланш, начала массированную «пристрелку» в районах дислокации асадитов.

В свою очередь, после заявления главы Генштаба турецкой армии, генерала армии Яшара Гюлера об ответе на атаки наблюдательных пунктов ВС Турции, в городах Сармин и Серакиб были замечены штурмовые группы турецких войск.

Похоже, отсчет пошел. Вопрос лишь в том, на дни или на часы?


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