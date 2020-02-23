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Как белорусские парни гибли в Чечне

  • Сергей Наумчик, «Радыё Свабода»
  • 23.02.2020, 14:54
  • 2,273
Как белорусские парни гибли в Чечне
Иллюстрационное фото

Почему независимость так важна для нашей страны.

Человек редко ценит то, что имеет от рождения, и сожалеет об этом только когда теряет.

Белорусские мужчины, моложе 45 лет, не знают, как это - служить на Тихоокеанском или Северном флоте, иногда по несколько месяцев не видя земли (а то и неба, когда на подводной лодке), или на сопках Дальнего Востока, или в горах Кавказа . И два года, а то и больше (на флоте служили три) не встречаться с родителями и с друзьями.

Да и на отношениях с любимыми длинное расставания сказывалось, не без этого.

«Я влюбилась в другого. Пойми и прости …» - сколько раз во время службы офицером после таких писем к солдатам мне приходилось выступать в роли психотерапевта и вести с ними беседы « а жизнь» (с теми, кто просил советы). Потом несколько месяцев, а то и больше, их не ставили в караул, чтобы не имели дело с оружием (в соседней части был случай самоубийства).

Сейчас близкие парня из Орши, который служит в Бресте, могут посетить его за пять-шесть часов. А если в Витебске - в течение часа.

Но десятилетиями было иначе: как правило, белорусские призывники не служили в Беларуси.

Летом 1990 года депутаты БНФ предложила Верховному Совету принять закон, который бы запрещал направлять белорусских призывников за пределы Беларуси; тогда еще существовал СССР, было единая советская армия, и такое предложение большинству депутатов показалось абсурдным.

Но заседание сессии шло в прямой радиотрансляции, люди узнали о предложении, и в Верховный Совет пошли тысячи писем и телеграмм от родителей, которые не хотели получать гробы из «горячих точек». Парламент принял решение, запрещающее направлять военные подразделения, что дислоцируются в Беларуси, в зоны военных конфликтов за пределами республики. Однако для министерства обороны СССР решения республиканских парламентов законами не были - оно руководствовалось союзными законами, и центр принятия решений оставался в Москве.

25 августа 1991 года Беларусь стала независимой страной, 20 сентября 1991 года Верховный Совет принял решение о создании собственной армии, и с 1992 года граждане Беларуси, которым исполнилось 18 (1974 г.р. и младше) и которых призывали в армию, служат только в Беларуси.

А главное - белорусские парни не погибали во время конфликтов, которые уже были не «горячими точками», а настоящими войнами - как в Чечне. По только официальным данным, в первой (1994-1996) и второй (1999-2009) чеченских войнах погибло, соответственно, 5732 и 7425 федеральных военнослужащих (приблизительно как и в Афганистане во времена СССР). Это официально, но российский Комитет солдатских матерей только в первой чеченской войне называет цифру в 15 тысяч. Это - без учета тех, кто погиб с чеченского стороны, здесь цифры больше (17391 и 16299 соответственно). Число же погибших среди мирного населения вряд ли когда-то будет точно подсчитано - Amnesty International считает, что только во второй чеченской войне их было до 25 тысяч человек.

Войны, которые вела и ведет Москва, уже обходятся без белорусских военных.

Но, - не без участия белорусов, тех, кто по тем или иным причинам поехал в Россию, принял гражданство РФ. Не все они вернулись с тех войн живыми. О жителе Гродно Дмитрие Мардиловиче, погибшего в Чечне, 28 февраля 2000 на волнах Свободы рассказал корреспондент радио Сергей Островцов.

Сергей Островцов, эфир 28 февраля 2000

События на Северном Кавказе сказываются эхом в Беларуси. От пули снайпера в Чечне погиб уроженец и житель Гродно Дмитрий Мардилович.

Так сложились семейные обстоятельства, что мать Дмитрия забрала его и младшего сына и уехала в Россию, к себе на родину, в Ленинградскую область. В Гродно Дмитрий учился в ПТУ, куда поступил после окончания девяти классов средней школы. В России он опять пошел в школу, чтобы получить полное среднее образование, а в скором времени его забрали в армию.

Парень послужил в Питере, а потом попал в Чечню и вскоре погиб. Похоронили его в ленинградской области. Было ему только 19 лет.

Конечно, возникают вопросы. Поменять гражданство - не такое быстрое дело. Но, наверное, не очень много находится желающих служить в российской армии, поэтому Дмитрия сразу и забрали служить.

В училище его помнят. Учился на слесаря-ремонтника, но мечтал о военном училище. Оценки имел хорошие, занимался спортом. Если уехал, переписывался с девушкой, строил планы на будущее.

Эхом чеченской войны, достигшим Гродненщины, можно также считать еще два недавних происшествия. Граждане Чеченской Республики Баргишев и Мудеев пытались нелегально перейти белорусско-литовскую границу, имея при себе по две тысячи долларов, но были схвачены и осуждены Вороновским судом и оказались в колонии строгого режима на год и два месяца.

А на польской границе, на КПП «Брузги» была задержана группа из 13 жителей Ингушетии, имевших, однако, справки о том, что они, якобы, беженцы из Грозного.

Сергей Наумчик, «Радыё Свабода»


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