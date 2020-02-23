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В Литве значительно выросло число свободных рабочих мест

  • 23.02.2020, 14:59
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В Литве значительно выросло число свободных рабочих мест

Больше всего вакансий — в промышленности.

В конце прошлого года в Литве было 17,3 тыс. свободных рабочих мест для наемных работников – на 7,7% или на 1, 2 тыс. рабочих мест больше, чем в конце 2018 года, сообщает delfi.lt.

За квартал немного выросло количество свободных рабочих мест в транспортных компаниях и информационном секторе – их было на 0,1 тыс. больше (в каждом из секторов), чем в третьем квартале 2019 года.

Больше всего свободных мест за квартал было в промышленности – 4,4 тыс. (25,5% всех свободных рабочих мест), в госсекторе и обороне, в обязательном социальном страховании – 2,5 тыс. (14,2%), в торговле – 2 тыс. (11,5%.).

В конце 2019 года уровень свободных рабочих мест в стране составлял 1,3%, что на 0,1 проц. пункта меньше, чем в третьем квартале 2019 года.


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