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США усиливают Фареро-Исландский рубеж для сдерживания России

  • 23.02.2020, 15:24
США усиливают Фареро-Исландский рубеж для сдерживания России

Будет задействована новая мощная система против подводных лодок.

Военно-морские силы (ВМС) США разрабатывают Affordable Mobile Anti-Submarine Warfare Surveillance System (AMASS) — мобильную противолодочную разведывательную систему, пишет американское издание The Drive, обратившее внимание на соответствующий запрос Управления военно-морских исследований (перевод — lenta.ru).

Издание сообщает, что речь идет о создании системы активных гидролокаторов, которые будут прикрепляться к буям и развертываться из стандартных транспортных контейнеров. Данная система должна, в частности, усилить американскую стационарную гидроакустическую противолодочную звуковую систему наблюдений SOund SUrveillance System (SOSUS), со времен холодной войны располагающуюся на условной линии, соединяющей Гренландию и Британские острова, — Фареро-Исландском рубеже.

Целью создания AMASS называется противодействие возросшей активности флотов Китая и России.

В феврале вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис заявил, что Восточное побережье Соединенных Штатов и Атлантический океан больше не являются безопасными для американских подводников из-за резко возросшей в последние годы активности России.

В октябре 2019 года телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что в течение нескольких дней с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми российских атомных подводных лодок.


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