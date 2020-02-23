Беларусь — «лидер» среди стран бывшего СССР по обесцениванию национальной валюты 2 23.02.2020, 15:27

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Наиболее крепкие денежные единицы — у стран Балтии.

Официальный курс доллара в Беларуси 22—24 февраля находится на историческом максимуме — 2,212 рубля. Без учета деноминаций 1994 (1:10), 2000 (1:1.000) и 2016 (1:10.000) годов курс составляет 221.200.000. По степени обесценения национальной валюты к американскому доллару за время после распада СССР Беларусь остается лидером среди стран — бывших советских республик, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ, сообщают naviny.by

В первую пятерку входят также Узбекистан — 9.528.490, Туркменистан — 8.750.000, Грузия — 2.829.900 и Украина — 2.447.770.

Далее следуют: Таджикистан — 969.500, Казахстан — 187.935, Армения — 95.670, Азербайджан — 85.000, Россия — 64.301, Молдова — 17.772, Кыргызстан — 13.970.

Замыкают список государства Балтии: Литва — 319,7, Эстония — 144,9 и Латвия — 130,1.

Таким образом, белорусская денежная единица обесценилась по отношению к американскому доллару в 23,2 раза больше, чем валюта Узбекистана, в 25,3 раза — Туркменистана, в 78,2 раза — Грузии, в 90,4 раза — Украины, в 228,2 раза — Таджикистана, в 1.177 раз — Казахстана, в 2.312 раз — Армении, в 2.602 раза — Азербайджана, в 3.440 раз — России, в 12.447 раз — Молдовы, в 15.834 раза — Кыргызстана, в 691.964 раза — Литвы, в 1.526.992 раза — Эстонии и в 1.699.708 раз больше, чем денежная единица Латвии.