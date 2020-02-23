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Михаил Захаров: Очень хочется вернуть Беларусь на Олимпиаду

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  • 23.02.2020, 15:38
Михаил Захаров: Очень хочется вернуть Беларусь на Олимпиаду
МИХАИЛ ЗАХАРОВ

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею надеется, что национальная команда пройдет сито отбора на Олимпиаду-2022.

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров надеется, что национальная команда пройдет сито отбора на Олимпиаду-2022, пишет by.tribuna.com.

– Конечно, очень хочется вернуть Беларусь на Олимпиаду. Все хотят, – говорит Михаил Захаров. – Но память о Ванкувере у меня останется навсегда. Многие признавали, что именно в хоккейном плане это были лучшие Игры в истории. На каждом матче собирался полный стадион, непередаваемая атмосфера, многие местные за нас болели. Я удивлялся такой посещаемости очень сильно. Думал, на матч с финнами пришло много из-за того, что матч открытия. Но потом и на шведах полные трибуны. Думал, с немцами будет спокойнее, но нет – снова аншлаг! Этот момент удивил, конечно. Ажиотаж невероятный. Повторить это хотелось бы. Как ни встретимся с Калюжным, мы все время вспоминаем Олимпиаду.

– Будете пересматривать тот матч с немцами?

– После нашего разговора захотелось. У меня есть записи всех тех игр. Будет интересно пересмотреть.

Две следующие Олимпиады прошли без Беларуси – наши хоккеисты уступали в финальной олимпийской квалификации словенцам. В августе у нас будет новая попытка отобраться на Игры – надо быть сильнее словаков, австрийцев и поляков.


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