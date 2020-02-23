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Независимый журналист из Глубокого добился прекращения дела против него

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  • 23.02.2020, 16:34
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Независимый журналист из Глубокого добился прекращения дела против него
ДМИТРИЙ ЛУПАЧ
ФОТО: SVABODA.ORG

Дело прекратили в связи с недоказанностью.

19 февраля состоялось второе заседание суда по административному делу журналиста-фрилансера из Глубокого Дмитрия Лупача. Его обвиняли в нарушение Закона о СМИ за сотрудничество с телеканалом «Белсат», пишет baj.by.

В результате судья Глубокского районного суда Станислав Трапук вынес постановление о прекращении дела в связи с недоказанностью.

Первое слушание дела, возбужденного в отношении журналиста по части 2 статьи 22. 9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ), произошло 27 января. Но тогда судья отправил его в милицию на доработку, так как невозможно было определить точную дату правонарушения.

После майор милиции Сергей Цирбан вызвал Дмитрия Лупача для проведения очередного опроса и исправил дату в уже старом протоколе. Также милиционер съездил в городской поселок Подсвилье и опросил еще двух свидетелей. Но и это не помогло определить точную дату предполагаемого административного правонарушения и доказать виновность журналиста.

Как говорит Дмитрий Лупач, у него была надежда, что все же оправдают: "50 на 50". Ведь в суде было заявлено много ходатайств и предоставлены доказательства, что в тот день, он не снимал жителей дома по улице Советской в Подсвилье, как доказывали милиционеры. Также журналист добавляет, что и дело рассматривал судья, которого считают в городе более-менее справедливым. "Насколько можно быть справедливым в условиях нашей страны", - замечает Дмитрий Лупач.

По словам правозащитника Павла Левинова, ему понравилось, как вел процесс судья:

- Он действительно пытался разобраться во всех обстоятельствах дела журналиста. Но, в конце концов, он Дмитрия все-таки не оправдал, а постановил прекратить дело в связи с недоказанностью вины. Судья пояснил, что правонарушение Дмитрием было совершено, но милиционеры, которые вели административный процесс, не смогли предоставить достаточных доказательств. Я считаю, что можно попробовать обжаловать это постановление и просить суд второй инстанции изменить формулировку на отсутствие в действиях Дмитрия Лупача состава административного правонарушения.

Напомним, в этом году у Дмитрия Лупача это было третье по счету судебное заседание: два - по этому делу 27 января и 19 февраля в Глубоком, а перед тем, 10 января судья Поставского районного суда Наталья Максимович наказала журналиста штрафом за сотрудничество с телеканалом «Белсат» .

Преследование журналиста со стороны властей за профессиональную деятельность не прекращается.


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