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Видеофакт: Россия ударила с неба по турецким войскам в Сирии

  • 23.02.2020, 16:41
  • 4,158
Видеофакт: Россия ударила с неба по турецким войскам в Сирии
Иллюстрационное фото

Видео боевых действий попало в соцсети.

Боевые самолеты военно-космических сил России помешали турецкой военной колонне войти в населенный пункт Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб.

Видео боевых действий было опубликовано в Telegram-канале "Военный обозреватель", пишет apostrophe.ua.

На снятых кадрах видно, как в город Аль-Бара, где расположены объекты боевиков, въезжает колонна военной техники, а через некоторое время раздаются взрывы ракет, выпущенных российскими самолетами. Нанесение воздушных ударов вынудило турецкие силы покинуть район в целях собственной безопасности.

Российские Су-24 уничтожили один танк, шесть БМП, а также пять пикапов с крупнокалиберным вооружением. Как утверждают российские военные, авиаудары были нанесены по просьбе сирийских властей.


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