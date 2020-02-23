В Гродно строители нашли исторический клад 23.02.2020, 17:19

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Иллюстрационное фото

Клад нашли на месте Дома рыбака 16-го века.

В самом сердце Гродно активно продолжается преображение Дворца культуры текстильщиков. За Дворцом проходит подготовка к строительству комплекса зданий, одно из которых по задумке литовского инвестора, внешне воссоздаст историческое здание — Дом рыбака, пишет сайт newgrodno.by.

В конце сентября 2019 года место строительства обнесли забором, а уже сейчас богатое историческое прошлое дало о себе знать: в процессе подготовки фундамента строители раскопали остатки старых строений.

Ранее тут стоял Дом рыбака — каменный одноэтажный дом XVI века, где проживал глава гродненского цеха рыбаков. Совсем неподалеку находилась Ратуша, которая была возведена в 1513 году на месте нынешнего Дворца культуры текстильщиков. В 1540 году возле Ратуши был построен Замковый двор.

Подземелья и культурный слой на месте строительства могут дать больше фактов и знаний об истории города. Но поскольку земля выкуплена инвестором, возникает вопрос — удастся ли воспользоваться этим шансом историкам?