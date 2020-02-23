Эксперт: Кровеносной системой любой диктатуры является коррупция 3 23.02.2020, 17:32

Почему у эстонцев пенсия почти в три раза выше, чем у белорусов.

Эксперт аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич объясняет разницу между пенсиями в Эстонии (528 евро с 1 марта) и Беларуси (181,5 евро в эквиваленте, по официальной статистике). Об этом пишет gazetaby.com.

— Эстонцы развивают свое государство, они привлекают в свою страну реальные инвестиции, — прокомментирует Виктория Василевич. — Эстонцы абсолютно четко осознают вымывание молодежи из своей страны и поэтому пытаются создавать все условия для того, чтобы бизнес развивался.

Эксперт добавила, что именно Эстония стала первой страной в Европе, где было создано электронное правительство.

— Все, кроме регистрации браков и оформления недвижимости, можно сделать в электронном виде. Простота открытия бизнеса, работы, неизменность условий ведения бизнеса, возможности получения европейского образования на территории Эстонии или с выездом из страны.

По словам Виктории Василевич, высокая заинтересованность эстонского правительства в том, чтобы население не покидало страну, выражается и во всевозможных программах финансирования дополнительного образования, повышения квалификации и т.д.

— Они привлекают наших молодых ребят учиться, вкладывают в это образование деньги. Стипендия для белорусских студентов составляет от 500 евро.

Виктория Василевич отметила, что государство действует как механизм, смазочной системой которого является законодательство.

— Чтобы ответить на вопрос, кто мы, кто стоит на месте, копошится и не смотрит по сторонам, то мы увидим, что вопреки действующему законодательству и мнению большинства населения повсеместно устанавливаются киоски, которые будут продавать отраву в виде сигарет.

Мы видим, что бюджетникам, несмотря на все обещания свыше, порезали зарплаты, и сейчас, чтобы сохранить лицо при плохой игре, заявлено, что неправильно произведен расчет.

Так вот, отвечая на вопрос, почему же мы не учимся. Кто же будет учиться? Те, кто совершенно игнорирует действующее законодательство? Те, кто плевать хотели на мнение населения? Так а для чего им развивать экономику страны? Они и так хорошо живут.

Аналитик центра «Стратегия» напомнила, что кровеносной системой любой диктатуры является коррупция.

— При наличии коррупции очень важно, чтобы общество было задвинуто в дальний угол, чтобы оно было необразованным и не могло использовать даже ошметки действующего законодательства для защиты собственных интересов.