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Прозрение пропагандиста Путина

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 23.02.2020, 17:54
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Прозрение пропагандиста Путина

Спросите его, куда он дел деньги.

Леонид Якубович - шоумен и член партии "Единая Россия" с 2004 года, возмущенно сообщил порталу "Телепрограмма", что получает пенсию 23 тысячи российских рублей:

"Я, как и многие, с кем я разговаривал, не можем взять в толк, а что, собственно, происходит. Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги?"

Проснулся. Вот и спросите своего Путина, куда он дел ваши деньги.

74-летний Леонид Якубович человек богатый. Поэтому вряд ли ему так важна его пенсия. И все же, пенсионером он стал не вчера. Почему только сейчас он высказался о низких пенсиях?

Более того. Якубович был доверенным лицом Путина на выборах президента в 2012-м, и совсем недавно – в 2018-м году. Развесив седые усы, покраснев лицом, он пихал стране Путина, утверждал на последних выборах, что нет Путину альтернативы. Говорил, что Путин – это стабильность, которую он поддерживает.

Теперь Якубович недоумевает поводу плодов стабильности – низких пенсий. Но он сам соучастник полученного результата. Как активный пропагандист Путина.

Деньги пенсионеров растрачены на захваченный Крым, на миллиардные состояния друзей Путина, на войны в Украине, Сирии, Ливии. На гонку вооружений. На орду "силовиков" и чиновников. На госкомпании и госбанки.

Все это поддерживал "едропенс" Якубович. И делал это наверняка с пониманием, что за свое многолетнее пребывание на ТВ следует расплатиться лояльностью перед Путиным. Пока начальство воровало, Якубович развлекал. Да и поддерживал напрямую мафиозную власть.

Так что, не нужно теперь лицемерных прозрений и туповатых вопросов, путинист с поля чудес.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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