Куда идет белорусский табачный бизнес? Иван Орлов, «Вечерний Брест»

23.02.2020, 18:10

ФОТО: SOCPORTAL.INFO

Возможно, что вслед за «сахарным» делом появится какое-нибудь махорочное.

Всякое открытие, в том числе географическое, чревато возможными побочными действиями. Кто только не добирался до берегов американского континента, но лишь испанские конкистадоры вывезли в Старый Свет кое-что полезное. Пряности там, картофель, кукурузу, некоторые фрукты. А до кучи - табак и листья коки, вскоре покорившие европейцев. Лучше всех иных даров Нового Света закрепились в Старом картошка с кукурузой и табак. Даже глобальные войны и локальные революции не нанесли заметного урона работе табачной индустрии. Но...

На рубеже 90-х годов прошлого века тихий Брест слегка потрясли стихийные, но вполне миролюбивые (по итогам) волнения. Пришел временный период всеобщего дефицита. Что-то продавалось по талонам, что-то в условиях свободной охоты. Тогда несколько раз брестчане перекрывали городские магистрали. Требовали, правда, не хлеба и зрелищ, но - колбасы, обуви и сигарет. Так как протест организовывала не «пятая колонна», как модно сейчас говорить, а банальный голод, власть была несколько растеряна. Омоновская тактика расчленения и разгона толпы еще не была отработана. Приходилось вести диалог.

С колбасой и обувью устаканилось. Изделия из табака производят и реализуют в стране целые три фирмы: фабрика «Неман», «Табак-инвест» и даже «Энерго-Ойл». Так что кури - не хочу. С ценами, конечно, поигрывают, в сторону повышения, естественно. Не будем говорить «последнее» - очередное повышение цен на сигареты было объявлено с 1 февраля текущего года. В зависимости от сорта, марки и популярности бренда стоимость пачки выросла от 3 до 35 копеек. Вроде ерунда в сравнении с кружкой пива (2,50 - 5,50), но если разгуляться и по копеечке в неделю, как с автотопливом. Бунта, может, и не будет, но курцы найдут альтернативные источники никотиносодержащей продукции. И здесь впору будет сказать о том, что контрабанда сигарет, появившаяся с открытием границ, не только сохранилась в полном объеме, но даже приросла другими точками на карте. Польша, страны Балтии - дело давно известное. Однако недавно российские средства массовой информации забили в набат. Мало того, что хитрые белорусы пытаются своими продуктами подорвать в России импортозамещение, так и около 20 процентов сигарет и папирос, продающихся от Смоленска и чуть ли не до Петропавловска, имеют белорусское, но безакцизное происхождение.

Понятно, чтобы так масштабно вывозить сигареты во все стороны от своей границы, надо иметь возможность приобретать их по отпускной цене предприятия либо с минимальной добавленной стоимостью. Не факт, но возможно, что вслед за «сахарным» делом народу доложат о каком-нибудь махорочном. Несколько лет назад рассказывали о деловых людях, которые умудрялись герметично упакованные короба (не блоки!) сигарет переправлять через пограничный Буг по дну реки. На ту сторону, конечно.

Но эта, скажем так, организация, побочная от легальных корпораций, довольно мощная чисто экономически. В заключение немного статистики. Самые дорогие сигареты на островах Кука в Полинезии - 16,12 доллара за пачку. Следом идут Австрия, Норвегия, Великобритания, Ирландия, Франция - там пачка стоит больше 3-5 евро. Самые дешевые в Сальвадоре, Афганистане, Пакистане, Камбодже, Филиппинах, Киргизии - за пачку меньше доллара. Беларусь по ценам на табак «висит» где-то между богатыми и бедными. Но определенная прозрачность границ позволяет налаживать контрабандные цепочки с многовекторностью розы ветров. Единственная страна в мире, где полностью запрещена продажа табака, - гималайское королевство Бутан.

Теперь масштаб этого бизнеса. Семнадцать миллиардов сигарет выкуривают жители планеты за 1 день. 500 миллиардов долларов - ежегодный ущерб мировой экономике наносит табачная индустрия - смертность среди трудоспособного населения, использование для выращивания табака более 4 миллионов гектаров земли.

Давай закурим, товарищ, по одной?..

Иван Орлов, «Вечерний Брест»