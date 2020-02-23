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Видеофакт: В российской больнице педиатры пьют шампанское, пока больные дети ждут приема

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  • 23.02.2020, 18:17
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Видеофакт: В российской больнице педиатры пьют шампанское, пока больные дети ждут приема

В 11 часов утра ни один из детских врачей не находился на своем рабочем месте.

Видеозапись приема пищи педиатрами в рабочее время сделала одна из посетительниц: она зашла в один из кабинетов, где сидели несколько врачей. На столе находилась бутылка шампанского, которая при входе посетительницы с камерой была убрана, сообщает «Эхо Москвы».

Врачи уверяли, что обедали, а на вопрос о том, что за бутылка была на столе, не ответили. Снимавшая процесс посетительница, в свою очередь, поясняла, что ждала в коридоре, когда ее примут с ребенком с температурой 39 градусов. Также там ждали и несколько других родителей со своими детьми.

После этого автор видеоролика зашла в кабинет заведующей поликлиникой, которая, как выяснилось, рассматривала косметику, планируя ее приобрести. Мать им поясняет, что на часах время 11 часов, а ни один из детских врачей не находится на своем рабочем месте. Объяснений происходящего со стороны педиатров и руководства на видеоролике нет. Женщины же, которые продавали косметику, на реплику о том, что находятся на приеме у детского врача, говорили, что имеют на это право.

В Минздраве Кабардино-Балкарии пообещали провести проверку Терской районной больницы, а также наказать врачей, позволивших распитие спиртного в рабочее время.


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