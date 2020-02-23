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Тушенка и грязная вода: Как выглядит белорусская армия изнутри

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  • 23.02.2020, 18:29
  • 1,883
Тушенка и грязная вода: Как выглядит белорусская армия изнутри

Откровения белоруса, который сейчас проходит срочную службу в Лепельском районе.

Что происходит в армии за высоким забором? Об этом откровенно рассказывает Алексей Лазарев, который сейчас проходит срочную службу в Лепельском районе, передает «Белсат».

Быт в армии – не cахар

По словам Алексея, о комфорте солдат никто не заботится. Из кранов в части течет вода всех оттенков желтого, а на личную гигиену иногда остается совсем мало времени.

— У тебя есть 30 секунд, чтобы помыть ноги, подмышки, почистить зубы и постирать носки, – сетует Алексей.

Иногда на водные процедуры солдатам дают 5 минут – при этом на 10 человек всего одна раковина.

— Ничто так не укрепляет боевой дух, как отсутствие дверей в туалетах. Именно там начинаются самые душевные разговоры. Сразу вспоминается «На Западном фронте без перемен», – рассказывает Алексей Лазарев в своем блоге.

Пища часто не самая вкусная

Алексей довольно часто комментирует еду, которую дают солдатам в армии. Он сетует, что солдаты не едят твердой пищи, иронизирует по поводу местных салатов, и делится рецептом самой вкусной еды за срок его службы. Фаворитом парня стала… тушенка с «Роллтоном»!

— Интересно, есть ли название у салата, состоящего из холодного пюре и лука? – задается вопросом Алексей.

Праздники могут быть приятными и уютными

Хотя в армии у солдат очень мало собственного времени, иногда случаются и казусы. Алексей в твитах радуется «теплому» празднованию Нового года и Рождества. Например, на Новый год солдатам наготовили много вкусной еды, а на следующий день дали поспать днем.

Нужно носить неудобное белье

Алексей провел подробный анализ: что лучше – белуга (обычное армейская белье) или термобелье. У многих солдат, в том числе и у Алексея, от порошка, которым стирают «белугу», начинается аллергия. Быстрый сравнительный анализ показал – 6:0 в пользу термобелья.

— Так приятно впервые за неделю почувствовать себя чистым! – радуется простым вещам Алексей.

Критикуешь – предлагай

В Twitter Алексей не только фиксирует, что происходит в его части, но и присылает свои предложения. Он отмечает, что можно позволить пользоваться смартфонами, сделать более частыми увольнения.

— Кстати, почему бы нашим мобильным операторам не сделать какой-нибудь тариф «солдатский»? Без интернета, но для звонков и смс? При зарплате в 30 рублей нам относительно недешево обходится мобильная связь. Хороший был бы пиар-ход, – предлагает Алексей.

Кто такой Алексей Лазарев?

Алексей Лазарев окончил факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ, работал программистом в одной из компаний-резидентов ПВТ. Из-за «закона об отсрочках» после окончания учебы он отправился в армию на полгода. Алексей служит в военной части в деревне Заслоново Лепельского района. В армии запрещено пользоваться смартфонами, поэтому свой блог в Twitter он ведет через СМС. А публикует сообщения один из его друзей.


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