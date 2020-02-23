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Что на самом деле происходит на новом рынке под Минском

  • 23.02.2020, 18:55
Что на самом деле происходит на новом рынке под Минском
Фото: onliner.by

«Лебяжий» из Ждановичей переехал в Таборы.

Здесь соорудили навес и открыли пару павильонов. Это первые рабочие выходные нового рынка. Журналист «Онлайнера» Виктория Вайницкая oтправилaсь сюда вместе с первыми покупателями и посмотрелa, как обживаются продавцы.

Подходим к первому павильону и начинаем общаться с продавцами. У семейной пары Ольги и Александра сегодня первый рабочий день.

— Время покажет, сколько будет покупателей. Пока делать прогнозы сложно, людей негусто. Геоположение никак не повлияет на количество клиентов, администрация работает над тем, чтобы было удобнее добираться: ходят маршрутки, городской транспорт.

Фото: onliner.by

Чтобы открыться, нужно было привести все в порядок, отмыть все павильоны, красиво расставить вещи — на новом месте это важно, — рассказывают они.

Если не замечать запечатанные белые павильоны, сразу же подходим к следующему продавцу, он единственный сегодня продает сумки.

Фото: onliner.by

За сегодня Валерий уже продал 8 сумок, но говорит, что для субботы это мало. Он работает со среды и не очень рад локации: людям будет неудобно добираться. У него свой автомобиль, жена готовит ссобойки — кафе ему безразличны.

Фото: onliner.by

— Если кажется, что нет конкуренции, то и выбора особо нет. Приедут один раз — ничего не найдут, второй раз тоже не найдут, на третий уже и не приедут. А это значит, что теряешь клиента, — делится Валерий.

Ряды практически пусты, павильоны запечатаны, на земле валяются манекены.

Дальше по пути павильон с чемоданами. Продавщица расставляет товар и рассказывает, что чаще берут.

Фото: onliner.by

— Дешевые — один раз слетают с ним и выбрасывают. Сейчас вообще не сезон, в период отпусков, конечно, посетителей побольше. В зимнее время бывают дни, что ни одного чемодана не купят, так что место роли особо не играет, сезон нужен, чтобы люди отдыхать ездили.

У таджика Пармиса сегодня тоже первый рабочий день. Говорит, что добираться удобно: бесплатные маршрутки каждые 10 минут.

— Скоро люди привыкнут — проходу не будет, — уверен Пармис, — для людей это новое, а новое всегда попробовать хочется, будут приезжать и покупать. А пока как есть.

Подходим к павильону с детской одеждой, продавщица сразу от нас отмахивается, а вот из покупательницы получилось вытянуть пару слов.

— Я специально ехала посмотреть, что будет продаваться тут. Нам без разницы, куда ехать: есть собственный автомобиль. Хотя говорят, что и автобусы ездят. Мы с мужем были частыми посетителями «Лебяжьего» в Ждановичах, думаем, что и здесь понравится. Сюда удобней ехать — мы в Ратомке живем.

Женщина покупает платье для ребенка. Говорит, что выбор пока невелик, но что-то всегда найдется.

Фото: onliner.by

Подходим к спецодежде для рыболовов и охотников. Продавцы нас приветливо встречают.

— Приходите, пишите — нас узнают потом, нам такое в радость. Сегодня только выставили товар, но уже при нас продали несколько вещей. За этот день успели заработать 500 рублей. Цену ставлю ниже среднего — обосновываю это тем, что лучше работать для народа: пусть он доволен будет, придет еще, а мы, значит, больше заработаем. Я даже на заказ работаю: готов привезти, помочь, систему рассрочки разработал — товар даю в долг, с нашими зарплатами только так.

С Китаем, Турцией уже не работаем — дорогая растаможка. Теперь местное — шестой километр МКАД, Подмосковье и тюремные источники. Я тут костюмы по 25 рублей продаю, а чтобы в ателье отнести, подшить, дороже обойдется, поверьте.

Его дочь рассказывает, что переезд на новое место напомнил, как они 15 лет назад перебирались в Ждановичи: тащили вещи, строили планы на будущее. Сейчас то же самое.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

Пока мы разговариваем с продавцами, подходит уже второй покупатель — точка, кажется, популярная.

Константин приехал посмотреть, что здесь продается. «А раз проехал 100 км, то и купить уже что-то надо», — отвечает мужчина, примеряя фуфайку. Новым местоположением недоволен: даже чтобы заехать на рынок, нужно сделать большой круг.

Фото: onliner.by

А вот следующая женщина на пути тяжело тащит свою сумку, грустным взглядом показывает, что недовольна.

— Приехала купить овощей, но так и не нашла их: продаются только оптом.

Говорит, что в Ждановичах ей было удобней, привычно, а новое всегда воспринимается категорично. Транспорт хоть и бесплатный, но только до 1 марта: там уже платить.

Фото: onliner.by

Успеваем подойти к довольной женщине, она уже купила шапки. Сказала, когда в «Лебяжьем» не нашла любимую точку, расстроилась, а вот она здесь нашлась. Вроде аренда дешевле, и цены ниже обещают. Все откроются — будет видно.

Школьники Ваня и Лиза приехали сюда за спортивным костюмом. Говорят, что «шмот» здесь на один раз: «В школу гонять самое то: порвется — не жалко. Нам тут продавщица скидку делает уже — почему бы и не покупать». Лиза купила несколько заколок, резинок. Ребята говорят, что им без разницы, куда ехать, дешево — это главное.

Фото: onliner.by

Мужчина, который оптом продает овощи и фрукты, пожаловался, что медпункта нет: вдруг порез — даже бинта не найти. Скорую нужно вызывать, а сколько она сюда ехать будет? Отсутствие первой медпомощи — это плохо, а с остальным справимся.

Фото: onliner.by

Продавцы рассказали, что пока рынок работает в тестовом режиме: договоры будут лишь в марте.


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