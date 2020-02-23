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Фотофакт: Топ-чиновник Путина эпично опозорился с поздравлением с 23 февраля

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  • 23.02.2020, 19:04
  • 6,042
Фотофакт: Топ-чиновник Путина эпично опозорился с поздравлением с 23 февраля

В поздравление он использовал технику НАТО.

Глава Тамбовской облдумы Евгений Матушкин оконфузился с поздравлением граждан с днем советской армии, который празднуют 23 февраля, он прикрепил открытку с техникой НАТО.

Об этом сообщает российское издание "Подьем", пишет apostrophe.ua.

Матушкин ещё накануне вечером опубликовал текст к советскому празднику, который празднуют в России, сопроводив его картинкой с американским танком, истребителем, авианосцем.

На просьбу издания объяснить свой пост Матушкин заявил, что комментариев по телефону не даёт. После аналогичного вопроса в комментарии под самой публикацией председатель облдумы просто заменил её другим поздравлением, с "правильной" картинкой.


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