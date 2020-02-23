Гол Нехайчика принес сборной Беларуси победу в спарринге с командой Узбекистана 1 23.02.2020, 19:15

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ФОТО: ДИНАМО БРЕСТ

Белорусские футболисты готовятся к матчам плей-офф Лиги наций.

Сборная Беларуси одержала победу над командой Узбекистана в товарищеском матче — 1:0. Единственный мяч с передачи Игоря Стасевича забил Павел Нехайчик, пишет pressball.by.

Во втором тайме Станислав Драгун не реализовал пенальти.

Поединок прошел на нейтральной территории в Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Хамрия, на пятитысячном стадионе ФК "Аль-Хамрия".

УЗБЕКИСТАН — БЕЛАРУСЬ — 0:1

ХАМРИЯ (ОАЭ). Стадион "Аль-Хамрия". Начало — в 16.00.

Судьи — Омар Мухаммед Алали, Хасан Алхамри, Заид Дэвид (все — ОАЭ).

УЗБЕКИСТАН: Суюнов — Халмухаммедов, Эшмурадов, Кримец (к), Зотеев — Исмаилов, Исматуллаев, Кадыркулов — Жалоллидинов, Сергеев, Абдихаликов.

Запасные: Абдужалилов, Кобилов, Аликулов, Мухитдинов, Базаров, Тургунбаев, Муртазаев, Норхонов.

БЕЛАРУСЬ: Павлюченко — Матвейчик, Политевич, Павловец, Бурко (Швецов, 90) — Корзун (Лисакович, 67), Кендыш — Нехайчик (Карпович, 90), Драгун, Стасевич (к) — Лаптев (Подстрелов, 78).

Запасные: Хаткевич, С.Волков.

ГОЛ: 0:1 — Нехайчик (26, пас — Стасевич).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Лаптев (49), Кендыш (73), Исмаилов (89).

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ: Драгун (58, вратарь парировал).

Спаррингами с командами Узбекистана и Болгарии (26 февраля) белорусская сборная готовится к матчам плей-офф Лиги наций (выездной поединок против дружины Грузии пройдет в Тбилиси 26 марта). Победитель этой встречи 31 марта сыграет дома против победителя пары Македония — Косово за место в финальной части EURO'2020.