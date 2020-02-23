закрыть
23 февраля 2020, воскресенье, 21:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Гол Нехайчика принес сборной Беларуси победу в спарринге с командой Узбекистана

1
  • 23.02.2020, 19:15
  • 1,009
Гол Нехайчика принес сборной Беларуси победу в спарринге с командой Узбекистана
ФОТО: ДИНАМО БРЕСТ

Белорусские футболисты готовятся к матчам плей-офф Лиги наций.

Сборная Беларуси одержала победу над командой Узбекистана в товарищеском матче — 1:0. Единственный мяч с передачи Игоря Стасевича забил Павел Нехайчик, пишет pressball.by.

Во втором тайме Станислав Драгун не реализовал пенальти.

Поединок прошел на нейтральной территории в Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Хамрия, на пятитысячном стадионе ФК "Аль-Хамрия".

УЗБЕКИСТАН — БЕЛАРУСЬ — 0:1

ХАМРИЯ (ОАЭ). Стадион "Аль-Хамрия". Начало — в 16.00.

Судьи — Омар Мухаммед Алали, Хасан Алхамри, Заид Дэвид (все — ОАЭ).

УЗБЕКИСТАН: Суюнов — Халмухаммедов, Эшмурадов, Кримец (к), Зотеев — Исмаилов, Исматуллаев, Кадыркулов — Жалоллидинов, Сергеев, Абдихаликов.

Запасные: Абдужалилов, Кобилов, Аликулов, Мухитдинов, Базаров, Тургунбаев, Муртазаев, Норхонов.

БЕЛАРУСЬ: Павлюченко — Матвейчик, Политевич, Павловец, Бурко (Швецов, 90) — Корзун (Лисакович, 67), Кендыш — Нехайчик (Карпович, 90), Драгун, Стасевич (к) — Лаптев (Подстрелов, 78).

Запасные: Хаткевич, С.Волков.

ГОЛ: 0:1 — Нехайчик (26, пас — Стасевич).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Лаптев (49), Кендыш (73), Исмаилов (89).

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ: Драгун (58, вратарь парировал).

Спаррингами с командами Узбекистана и Болгарии (26 февраля) белорусская сборная готовится к матчам плей-офф Лиги наций (выездной поединок против дружины Грузии пройдет в Тбилиси 26 марта). Победитель этой встречи 31 марта сыграет дома против победителя пары Македония — Косово за место в финальной части EURO'2020.


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников