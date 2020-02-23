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Коронавирус в Италии: карантин в городах, показ Армани без зрителей, карнавал отменяется

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  • 23.02.2020, 19:28
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Коронавирус в Италии: карантин в городах, показ Армани без зрителей, карнавал отменяется

Италия ввела чрезвычайные меры.

Меры введены по предотвращению распространения коронавируса в связи с самой серьезной вспышкой в Европе: в этой стране заболело уже больше 100 человек, передает ВВС.

Число заразившихся новым коронавирусом Сovid-19 в северном регионе Ломбардия выросло до 89, о чем в воскресенье сообщил губернатор провинции Аттилио Фонтана. Таким образом, всего в Италии пока подтверждено более сотни случаев.

Премьер-министр Джузеппе Конте объявил о новых мерах в субботу после того, как стало известно, что двое итальянских граждан умерли от этого заболевания: 78-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "коронавирус" - он умер в провинции Венето, а также 77-летняя женщина, которая скончалась в Ломбардии (о том, что у нее был вирус, стало известно только после вскрытия).

Фото: Ера

Полиция дежурит в больнице Скьявони под Падуей, где проводятся анализы на коронавирус

Несколько десятков городов в этих двух северных провинциях теперь посажены на карантин. Около 50 тыс. местных жителей получили предписание от властей сидеть по домам.

Как пояснил премьер-министр, без специального разрешения отныне запрещено входить или покидать зоны, где был зафиксирован новый вирус. В этих районах отменены занятия в школах, как и все спортивные мероприятия, включая матч чемпионата Италии по футболу (Серии А) , который должен был состояться в это воскресенье.

Фото: Ера

Следить за соблюдением карантинных мер поручено полиции и, в случае необходимости, армии.

Фото: Ера

Итальянские власти опасаются, что вирус уже вырвался за пределы изолированных очагов в Ломбардии и Венето, что затрудняет борьбу с его распространением.

"Степень заразности этого вируса очень высокая, он очень мощный", - отметил глава отдела здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера.

Пока неясно, как в Италии возникла эта вспышка - без видимой непосредственной связи с людьми, контактировавшими с прибывшими из азиатских стран, где уже зафиксированы серьезные очаги.

Фото: REUTERS

Коронавирус на Неделе моды в Милане

Вспышка коронавируса отразилась на Миланской неделе моды: показ коллекции Джорджио Армани, стоящий в графике на 16:00 по местному времени в воскресенье, пройдет при пустом зале, так как приглашенных просили не приходить.

Модели в нарядах пройдут по подиуму, а все действо будет доступно в стриминговом режиме на сайтах бренда Armani, на "Фейсбуке" и в "Инстаграмме".

"Это решение было принято с учетом безопасности самих гостей [Армани], чтобы им не пришлось находиться в чересчур людных местах", - говорится в пресс-релизе.

Как стало известно в воскресенье, итальянские власти решили отменить два последних дня проведения Венецианского карнавала в понедельник и вторник.

Фото: GETTY IMAGES

"Красный уровень угрозы" коронавируса в Южной Корее

Самый высокий уровень угрозы был объявлен в Южной Корее в связи с резким ростом заболевших - более 600 человек. Это на 100 больше по сравнению с предыдущим днем. Пять человек скончались.

Президент страны Мун Чжэ Ин заявил в воскресенье, что страна подошла к критически важной точке и ближайшие дни станут решающими в борьбе против вируса.

Южная Корея стала самым крупным очагом распространения нового вируса после Китая и круизного лайнера "Даймонд Принцесс", где заболели более 600 человек.

Фото: AFP

По данным на воскресенье, в четвертом по величине южнокорейском городе Тэгу отмечено 90 новых случаев заболеваний, а всего заболевших в Тэгу 247 человек.

Более половины заболевших связаны с тайной религиозной сектой "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", имеющей штаб-квартиру в Тэгу, или с больницей, куда поступили инфицированные.

Ситуация в КНР

Вспышка нового коронавируса началась в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года, и теперь вирус распространился на 26 стран, за пределами Китая в общей сложности зарегистрировано 1 400 случаев заболевания и 11 летальных исходов.

Китайские власти между тем сообщили в субботу о снижении количества смертей и замедлении распространения вируса. В КНР установлено уже 76 936 случаев заболевания, из них 2 442 смертей.

Однако в других странах количество случаев заболевания коронавирусом продолжает увеличиваться - без видимых связей с китайскими носителями, что вызывает тревогу у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отметил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, теперь самую большую тревогу вызывают страны со слабо развитой системой здравоохранения, особенно в Африке.

Что происходит в других странах:

В субботу с борта круизного лайнера "Даймонд принцесс" в Россию вернулись восемь россиян, из них трое зараженных. Все эвакуированные, а также те, кто занимался эвакуацией, в течение 14 дней будут находиться в карантине в Казани в специализированном учреждении.

32 британца и гражданина других европейских стран, прибывших с борта круизного лайнера "Даймонд Принцесс", находятся на карантине на севере-западе Англии.

Израиль отказался разрешить сойти с самолета 200 не-израильтянам, прибывшим из Южной Кореи, отправив их обратно в Сеул; 12 израильтян с этого борта посажены на карантин.

Иран объявил в воскресенье о закрытии школ, университетов и культурных центров в 14 провинциях после того, как, по уточненным данным, там зарегистрирована восьмая смерть от коронавируса, а общее число заболевших достигло 43-х человек.


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