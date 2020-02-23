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Минское «Динамо» вело с перевесом в две шайбы, но уступило «Ак Барсу» в ярком матче

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  • 23.02.2020, 20:01
Минское «Динамо» вело с перевесом в две шайбы, но уступило «Ак Барсу» в ярком матче

«Зубры» потерпели пятое поражение подряд.

Минское "Динамо" уступило "Ак Барсу" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:4. "Зубры" потерпели пятое поражение подряд, пишет pressball.by.

АК БАРС — ДИНАМО Мн — 5:4 (0:0, 1:2, 4:2)

КАЗАНЬ. "Татнефть-Арена". Начало — в 17.00.

АК БАРС: Рейдеборн (Билялов);Виртанен — Яруллин, Азеведо (А) — Кормье — Петров; Лямкин — Рукавишников, Галиев — Воронков — Зарипов (К); Викстранд — Педан, Галимов — Глухов — Лукоянов (А); Тихонов — Галимов — Санников, Фазылзянов, Фисенко.

Фото: tut.by

ДИНАМО Мн: Карнаухов (Тэйлор); Граньяни (А) — Еременко, А.Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Дерябин — Эллиотт, Грецкий — Спунер — Мартынов; Денисов — Готовец, Принс — Паре — Павлович (А); Достанко — Евенко, Аносов — Демков — Дадонов.

ШАЙБЫ: 0:1 — Принс (22.58). 1:1 — Педан (Викстранд, Азеведо, 34.14). 1:2 — Костицын (Стефанович, 37.20). 1:3 — Павлович (Костицын, Ковыршин, 42.27). 2:3 — Глухов (47.07). 3:3 — Петров (Азеведо, 51.15). 4:3 — Тихонов (Галимов, 53.05). 4:4 — Принс (Спунер, 56.53 — мен.). 5:4 — Зарипов (57.28 — бол.).


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