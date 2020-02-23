Пес обошел премьера в конкурсе «Житель города» 23.02.2020, 20:09

Фото: Instagram/topi_the_dog

На страницу в Instagram Топи подписано 133 тысяч пользователей.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась менее популярной, чем немецкая овчарка по кличке Топи. Топи сумел обойти главу правительства в конкурсе на звание Жителя города Тампере-2020, пишет korrespondent.net со ссылкой на издание Tamperelajnen, проводившее конкурс.

Читателям издания предлагалось проголосовать за одного из 13 известных горожан, в число которых включили и Топи. Свой голос отдали четыре тысячи человек.

Овчарка набрала 15% голосов, тогда как премьер — 14,5%.

Фото: Instagram/topi_the_dog

Горожане рассказали, что Топи, которая имеет свою страничку в Instagram и 133 тысячи подписчиков, помогла им лучше узнать и полюбить свой город. Также многие отметили, что фото овчарки дарит им хорошее настроение.

Фото: Instagram/topi_the_dog

Хозяйка собаки Нина Линстедт рассказала, что заводя для своего четырехлапого друга страницу в соцсети, не ожидала такой популярности.

"Я создала для Топи страницу в Instagram пять лет назад, когда собаке исполнилось всего несколько месяцев. Мне показалось, что это проще, чем собирать альбом с фотографиями", - отметила Линдстедт.

Добавим, что Санна Марин заняла кресло главы правительства Финляндии в декабре 2019 года.