Что представляют собой «народные милиции» Донбасса 1 23.02.2020, 20:32

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Фото: RFE/RL

Этот вопрос, о «народной милиции» и имеющемся у нее вооружении, приобрел новый смысл после вчерашних событий.

После того, как на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласии Украины на "совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов в Донбассе", дискуссия о том, что такое "представители ОРДЛО" и какая у них будет "народная милиция" в составе единой Украины, снова стала актуальной, передает Крым.Реалии.

Пресс-секретарь правителя РФ Владимира Путина Дмитрий Песков тут же сообщил, что договариваться о совместном патрулировании и его нюансах Владимиру Зеленскому нужно исключительно "с руководством непризнанных республик". Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге 18 февраля (после эскалации напряженности в районе населенного пункта Золотое) уточнил, что автоматы у членов совместных патрулей будут только у украинской стороны, а рядом с ними будут невооруженные "представители громад, живущих на той территории".

Этот вопрос, о "народной милиции" и имеющемся у нее вооружении, приобрел новый смысл после событий 22 февраля, когда в районе села Новотошковское Луганской области произошел один из самых крупных боев и артиллерийских обстрелов за последнее время. Вооруженные формирования "ЛНР" предприняли наступление. Бои шли на участке в 30 километров, но непосредственно атаку осуществляли три группы по десятку бойцов. В экстренном выпуске отчета мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине за одно утро 18 февраля зафиксировали на локальном участке вокруг населенного пункта Золотое 2300 взрывов. Очевидцы событий говорили, что не помнят таких боев с 2015 года, а командование Объединенных сил Украины в своем сообщении заявило, что применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями: минометы калибра 120 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Все происходящее тянуло на полноценную армейскую операцию и выполнялось силами "народной милиции "ЛНР". Именно так "официальные сайты" называют вооруженные формирования "Луганской народной республики" с 2015 года, с того времени, как в Минских соглашениях отшлифовали трудно поддающиеся конкретизации строки об обязательствах Украины: "создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Структуру и численность этой самой "народной милиции" должны определять "своими решениями" тоже новоизбранные местные советы неподконтрольных Киеву территорий. С точки зрения России, похоже, "народная милиция" на территории самопровозглашенных "республик" уже существует где давно, где, как в "ДНР", с 2018 года – с танками, пушками, системами радиоэлектронной борьбы и прочей современной военной техникой.

В Луганске термин "народная милиция" используется еще с 2014 года, в Донецке же "народная милиция "ДНР" существует только на официальных сайтах самопровозглашенных "республик" и в их официальных сообщениях.

Что же именно предлагается для кооптирования в Украину под брендами "народная милиция "ЛНР" и "народная милиция "ДНР"?

Серьезно уступают армии Польши

На собранном в Совете Безопасности ООН заседании, приуроченном к пятой годовщине Минских соглашений, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил Россию в том, что только в 2019 году на территорию неподконтрольных Киеву территорий Донбасса было поставлено 4 тысячи тонн боеприпасов. Еще Кислица примерно оценил вооруженную группировку в самопровозглашенных "республиках": около 500 танков, тысяча бронированных машин и 800 артиллерийских установок. Для сравнения: в Польше только в два раза больше танков, чем у сепаратистов.

До 2018 года в Донецке, в отличие от Луганска, существовало свое "министерство обороны", которое милицией командовать по идее никак не должно. Были "внутренние войска", военное пехотное училище, а также особые полки и роты специального назначения при "МЧС", "министерстве налогов и сборов" и даже при железной дороге. Хрестоматийным стала возмущенная реакция бывшего командира бригады "Восток" Александра Ходаковского на появление информации о том, что на балансе роты спецназа "железнодорожников" есть целых 17 остродефицитных крупнокалиберных пулеметов "Утес".

В череду этих часто невоюющих "спецназов" входил и батальон, где замполитом числился нынешний начинающий политик федерального масштаба и глава литературной части МХАТ имени Горького "майор" Захар Прилепин.

После убийства Александра Захарченко в августе 2018 года в "ДНР" произошла широкая реорганизация, все "спецназы" расформировали и передали во 2-ой "армейский" корпус "ДНР" или в сохранившиеся подразделения "внутренних войск". "Министерство обороны" разогнали, пехотное училище закрыли.

Все военные формирования тогда стали называть "народной милицией "ДНР", но термин не прижился. В Донецке говорили и говорят по отношению к армейским "корпус", и при этом все знают, что, например, одиннадцатый полк второго "армейского" корпуса "ДНР" состоит из бойцов и в среднем звене частично командиров бывшей бригады "Восток", а бывшие люди Стрелкова разделились между бригадой, части которой стоят в Докучаевске и которая по-прежнему зовет себя "Славянской", и седьмой бригадой в Дебальцеве.

Танки в Красном Луче, танковый биатлон – в телевизоре

Верящая в Россию и работающая на Россию часть жителей "ДНР" вторит украинским патриотам: здесь не скрывают, а скорее подчеркивают роль России в военном командовании, гражданском управлении, вооружении, снабжении и финансировании самопровозглашенных "республик". В фактах сходятся все: для патриотически настроенных жителей подконтрольных Киеву территорий все это доказательство агрессии России для тех, кто живет в "республиках", – залог того, что "Россия не бросит" их территории на произвол правоохранителей и судов Украины.

В Донецке вам с гордостью и "по блату" продадут за 200–300 рублей ворованные на складах в Макеевке стандартные суточные армейские пайки из России. Их восемь разновидностей, особо ценятся те, где в комплект входят мясные тефтели – ими хорошо кормить строителей во время ремонта квартир.

В Донецке любой из "причастных" и не очень причастных вам расскажет, что танковая база "ДНР" и соответствующий полигон находятся в окрестностях Харцызска, а российские офицеры в этом городке – единственные платежеспособные женихи.

Главная танковая база "ЛНР" и "ДНР", куда доставляют тяжелое вооружение с российских баз хранения, находится в Красном Луче. Это Луганская область. На этом полигоне в качестве "военных" работают два моих родственника: моя пожилая тетушка, рассказывая об этом, очень гордится, что сыновья не рискуют быть убитыми на линии фронта.

На базе в Красном Луче получал свой танк освобожденный по обмену 29 декабря 2019 года механик-водитель батальона "Август" "народной милиции "ДНР" гражданин России Руслан Гаджиев. В плен он попал буквально через месяц после поступления на службу, в бою под Санжаровкой 25 января 2015 года. "Я перед тем четыре экипажа сменил, свой последний по именам не выучил. Когда шли в бой, думал, что это колонну в ремонтные мастерские ведут, у меня башня танка в одну сторону не поворачивалась!" – рассказывал он впоследствии. Танков в "ЛНР" хватало. Танкистов, ремонтников, специалистов – нет. Гаджиев в армии не служил, но его приняли сразу, узнав, что он неплохо управляется с трактором.

"Я не был за границей, вернее, был один раз, но об этом писать не надо – мы технику в Ростовской области получали", – обычная фраза бойца еще тогда не "народной милиции", но уже бригады "Сомали" на позициях в донецком аэропорту рядом со "штатной", еще советской БМП-1.

Сводки ОБСЕ полны не только банальной "броней", там встречаются такие названия средств подавления связи на поле боя и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), как Р330 "Житель", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", встречается комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1".

Для обслуживания всей этой техники нужны не "ополченцы", а квалифицированные военные специалисты. Равно как и для качественной технической разведки – Вооруженные силы Украины не раз отчитывалась о сбитых серийных российских беспилотных летательных аппаратах "Орлан-10".

Но для изучения "народной милиции" даже не нужно собирать свидетельства и скупые, сухие сводки ОБСЕ. В том же "ЛНР" сами снимают отчетные фильмы "за год". На видео по итогам 2019 года есть все – боевая учеба, военные городки, танки, ракетные системы залпового огня, буксируемая артиллерия, средства РЭБ… Все, чем богата "народная милиция "ЛНР", структуру и состав которой, возможно, когда-то и одобрил или одобрит в будущем никем пока не признанный "народный совет "ЛНР".

Источник Радио Свобода в Министерстве обороны Украины поделился не самой свежей, конца 2019 года, сводкой о примерной численности и вооружений 1-го и 2-го "армейских" корпусов "ЛНР" и "ДНР". В министерстве буднично считают их составной частью 8-й гвардейской общевойсковой армии России: "Народная милиция "ЛНР" имеет штатную численность 14 727 человек, гражданского персонала при 2-м "корпусе" 740 человек. Боевых танков у "луганских" 196, бронированных машин 357, пушек полевой артиллерии 204, минометов 105, ракетных установок залпового огня 86".

Самопровозглашенные «республики» Донбасса занимают 1/3 довоенных Донецкой и Луганской областей, но даже при этом донецкая треть во всем гораздо весомей луганской.

Общая численность людей во 2-м "армейском" корпусе "ДНР" – 20 840 военнослужащих и 1020 человек гражданского состава. Танков – 285, боевых бронированных машин – 557, пушек – 240, минометов – 171, ракетных систем залпового огня – 122 единицы. Так выглядит "народная милиция "ДНР".

Но празднует она свой день "милиции" при этом не 10 ноября вместе с МВД России, а вместе с российской армией – 23 февраля.