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Стало известно, что изменится в жировках из-за теплой зимы

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  • 23.02.2020, 20:40
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Стало известно, что изменится в жировках из-за теплой зимы
Фото: kp.by

Это касается многих белорусов.

Из-за теплой зимы жировки белорусов станут легче. Экономия будет особенно заметна для тех, у кого установлены приборы индивидуального учета тепла, пишет tut.by.

Батареи, которые практически все три месяца были выставлены на минимуме, скажутся на показателях счетчиков тепла. Это повлияет и на итоговые по отопительному сезону цифры в жировках.

— Что касается типовой «двушки» 48 метров с наличием зарегистрированных: за январь 2019 года было начислено 17,93 руб., за январь 2020 — 14,32 руб. Учитывая, что тариф повысился, но объем гигакалорий уменьшился за счет теплой зимы, экономия очевидна, — сказала Татьяна Микулич, заместитель начальника управления по расчету ЖКУ филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска».

В конце отопительного сезона, как правило, происходит перерасчет. Больше выгоды получат те, в чьих домах установлены приборы индивидуального учета тепла или испарители — есть возможность самостоятельно регулировать температуру в доме.

— Берется вся сумма, что они оплатили по прибору группового учета, берется фактический расход по индивидуальным приборам учета и выводится эта разница. То есть, если человек экономил, а сосед — нет, то сосед получит доплату, вы получите возврат.


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