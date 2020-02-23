Экономист: Давление на курс рубля сохранится 23.02.2020, 21:04

На это влияет несколько весомых факторов.

По-прежнему ожидаем коррекцию курса доллара на БВФБ на 0-0,5%, причем значительный обвал курса (на величину до 0,5%) возможен уже в понедельник 24 февраля, после чего он начнет восстанавливаться. Возможны значительные колебания курсов валют, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе не снизился, как ожидалось, а даже вырос на 0,6%, составив 21 февраля рекордного уровня 2,212 рубля за доллар. Но это было вызвано неожиданными факторами, который вряд ли можно было предвидеть, – введением новых санкций США против российской Роснефти, а также угрозой введения новых санкций в целом против РФ.

Средневзвешенный курс евро вырос за неделю на 0,2% и достиг 21 февраля 2,3885 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля за прошедшую неделю снизился на 0,7% – до 3,4401 белорусских рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за прошедшую неделю уменьшилась на 0,1%. При этом объем торгов валютами на БВФБ в среднем за день упал до 72 млн. рублей со 104,6 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Объем торгов сократился, несмотря на то, что на прошедшей неделе завершился период налоговых платежей. Это означает, что продажу валюты белорусские экспортеры уже не откладывают на самый конец налогового периода.

С 19 февраля ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси была снижена до 8,75% годовых. Это привело к уменьшению средневзвешенной ставки по семидневным рублевым депозитам Нацбанка, привлеченным на аукционе 19 февраля, до 8,64% годовых с 8,89% на предыдущем аукционе. Банки предложили на депозиты 1 691 млн. рублей, и Нацбанк удовлетворил все заявки. 12 февраля он привлекал 3 102 млн. рублей. Столь значительное падение объема свободных рублевых средств в банковской системе связано с уплатой налогов.

На прошедшей неделе появились признаки того, что решение конфликта между РБ и РФ по поводу поставок нефти, сдвинулось с мертвой точки. 18 февраля Беларусь посетил председатель правления Роснефти Игорь Сечин, который провел переговоры с Лукашенко. О чем они договорились, осталось неизвестным.

Таким образом, прогресс на переговорах по нефти имеется, хотя самой нефти все еще нет. Поэтому давление на курс рубля должно сохранится.

Негативное влияние на белорусскую валюту может оказать и снижение производства товаров на отдельных белорусских предприятиях, связанное с эпидемией коронавируса. На прошедшей неделе некоторые предприятия сообщили о проблемах со сбытом и производством в связи с задержкой поставок сырья и комплектующих из Китая. Даже МАЗ сообщил было о приостановке производства, но затем отказался от этих планов. А на БЕЛДЖИ сообщили, что проблем нет, так как у них имеется запас комплектующих.

Но эпидемия еще далека от завершения, поэтому можно ожидать, что ситуация еще какое-то время будет ухудшаться. То есть, на текущей неделе рост стоимости валютной корзины вполне может возобновиться, но, скорее всего, он будет довольно умеренным и окажется в пределах 0-0,5%.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Европейская валюта на прошедшей неделе также преподнесла сюрприз, хотя и только в пятницу 21 февраля. До этого дня она держалась ниже уровня 1,08 долларов за евро, и казалось, что пойдет дальше вниз.

Однако 21 февраля были опубликованы индексы деловой активности в Европе, которые оказались неожиданного хорошими, и в США, оказавшиеся неожиданно плохими. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit в Еврозоне в феврале вырос до 51,6 с 51,3 в январе. А индекс деловой активности в производственном секторе Германии поднялся до 47,8 с 45,3. В то же время индекс деловой активности в США в сфере услуг в феврале упал до минимального уровня с 2013 года – 49,4 с 53,4 в январе, а индекс в производственной сфере опустился до 50,8 с 51,9. После этого курс евро на рынке форекс поднялся до 1,0845 долларов за евро.

Эти данные показывают, что влияние эпидемии коронавируса на американскую экономику может оказаться выше, чем прогнозировалось, а на европейскую – ниже. Тем не менее, те факторы, которые привели к падению курса евро в начале 2020 года сохраняют свою силу. В первую очередь, речь идет об использовании евро в торговле кэрри-трейд. Кроме того, на прошедшей неделе произошел обвал курса японской йены, что было вызвано появлением подозрений в том, что экономика Японии погружается в рецессию. Это способствует росту спроса на доллары.

Поэтому укрепление евро 21 февраля можно рассматривать как временное, после завершения которого европейская валюта снова ослабеет. Так, эксперты Commerzbank в пятницу 21 февраля сообщили о прогнозе снижения курса евро к середине текущего года до 1,06 долларов за евро. Правда, к концу года они ожидают роста данного курса, но всего до 1,1 долларов.

Таким образом, можно ожидать, что коррекция курса евро, произошедшая 21 февраля, на текущей неделе завершится, и евро подешевеет на 0-0,5%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

В Москве курс доллара на прошедшей неделе колебался как на качелях. Когда США объявили о внесении в санкционный список дочерней компании Роснефти Rosneft Trading SA, в связи с ее операциями в Венесуэле в обход нефтяного эмбарго, курс доллара вырос примерно на 1% и превысил уровень 64 рубля за доллар. Затем участники рынка поняли, что санкции саму компанию Роснефть не затронули, поэтому курс доллара снова откатился ниже уровня в 64 рубля. Но 20 февраля Британия и США обвинили Россию в кибератаке против правительства Грузии в октябре 2019 года, после чего курс доллара снова резко вырос. Однако в пятницу 21 февраля курс снова пошел вниз.

Негативным для российского рубля было также общее укрепление доллара против валют развивающихся стран в связи с продолжением эпидемии коронавируса.

С другой стороны, российский рубль получил некоторую поддержку в связи с ростом цен на нефть на мировом рынке, что было вызвано снижением поставок нефти из Венесуэлы и Ливии. Впрочем, 21 февраля цены упали в связи с появлением информации о возможном прекращении согласованных действий ОПЕК и России.

На текущей неделе рубль получит поддержку от налоговых платежей, пик которых ожидается 25 февраля. Но если США объявят о новых санкциях или же появятся новые признаки расширения эпидемии пневмонии, рубль может подешеветь. Таким образом, на текущей неделе можно ожидать новых значительных колебаний курса доллара на Московской бирже с нулевым результатом по итогам недели.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные выше прогнозы в отношении курсов указанных валют сбудутся, то курс доллара на БВФБ мог бы укрепиться на величину до 0,5%, однако так как в пятницу 21 февраля доллар за рубежом значительно подешевел против евро и российского рубля, курс американской валюты по итогам недели может даже снизиться на доли процента.

Прогноз на понедельник 2 марта

Во второй половине пятницы 21 февраля курс доллара на Московской бирже упал примерно на 0,5% и составил 64,0725 рубля за доллар.

А курс евро на рынке форекс во второй половине торгового дня пятницы вырос примерно на 0,3% и достиг 1,0845 долларов за евро.

В связи с этим на открытии торгов иностранными валютами на БВФБ 24 февраля можно ожидать снижения курса доллара на величину до 0,5%.