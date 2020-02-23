Из-за китаянки, которая прибыла из Минска, отцепили вагон от поезда «Киев-Москва» 2 23.02.2020, 21:32

Китаянка вызвала переполох у пассажиров поезда и пограничников.

Подозрение на коронавирус у гражданки Китая, которую сняли с поезда «Киев-Москва» на границе с Россией, не подтвердилось. Вагон, который отцепили от поезда и изолировали на несколько дней, вернули в Киев, предварительно продезинфицировавши, передает «Радыё Свабода».

21 февраля в поезде «Киев-Москва» во время таможенного и пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ) была обнаружена гражданка Китая с симптомами респираторного заболевания. Ее срочно госпитализировали в Брянске, всех остальных пассажиров, которые были с ней в вагоне, изолировали, вагон отцепили от поезда. В вагоне был 21 пассажир, сообщила государственная пограничная служба Украины.

Накануне китаянка прибыла в Украину самолетом из Минска, во время контроля на границе состояние ее здоровья тревоги не вызвало. Однако позже, по дороге из Киева в Москву у нее повысилась температура, она начала чихать в поезде, вызвав переполох у пассажиров и пограничников. Вагон отцепили, пассажиров направили на обсервацию. В результате выяснилось, что у китаянки коронавируса нет, остальные пассажиры здоровы. Вагон вернули в Украину, китаянка остается в больнице.