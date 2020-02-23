закрыть
23 февраля 2020, воскресенье, 21:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Из-за китаянки, которая прибыла из Минска, отцепили вагон от поезда «Киев-Москва»

2
  • 23.02.2020, 21:32
Из-за китаянки, которая прибыла из Минска, отцепили вагон от поезда «Киев-Москва»

Китаянка вызвала переполох у пассажиров поезда и пограничников.

Подозрение на коронавирус у гражданки Китая, которую сняли с поезда «Киев-Москва» на границе с Россией, не подтвердилось. Вагон, который отцепили от поезда и изолировали на несколько дней, вернули в Киев, предварительно продезинфицировавши, передает «Радыё Свабода».

21 февраля в поезде «Киев-Москва» во время таможенного и пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ) была обнаружена гражданка Китая с симптомами респираторного заболевания. Ее срочно госпитализировали в Брянске, всех остальных пассажиров, которые были с ней в вагоне, изолировали, вагон отцепили от поезда. В вагоне был 21 пассажир, сообщила государственная пограничная служба Украины.

Накануне китаянка прибыла в Украину самолетом из Минска, во время контроля на границе состояние ее здоровья тревоги не вызвало. Однако позже, по дороге из Киева в Москву у нее повысилась температура, она начала чихать в поезде, вызвав переполох у пассажиров и пограничников. Вагон отцепили, пассажиров направили на обсервацию. В результате выяснилось, что у китаянки коронавируса нет, остальные пассажиры здоровы. Вагон вернули в Украину, китаянка остается в больнице.


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников