закрыть
23 февраля 2020, воскресенье, 22:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Названы продукты, которые полезно есть перед сном

2
  • 23.02.2020, 21:39
  • 1,504
Названы продукты, которые полезно есть перед сном

Один из них — миндаль, который принято считать «таблеткой для сна».

Эксперты решили рассказать о продуктах, которые будет полезно скушать на ночь, пишет сайт cursorinfo.co.il.

Миндаль. Из-за содержания жиров, многие девушки отказываются в таком виде перекуса, дабы сберечь фигуру. Однако, исследования показали, что употребление миндаля никак не влияет на потерю или набор веса. Перед сном такой орех будет полезен из-за содержащегося магния внутри, который принято считать «таблеткой для сна».

Фисташки. Эти орехи славятся невероятным количеством полезных веществ. Фисташки являются источником клетчатки, которая оптимизирует пищеварительный процесс, а также содержат в себе массу других полезных компонентов, которые принесут приятный бонус для организма.

Тыквенные семечки. Как и в миндаль, тыквенные семечки содержат высокий уровень магния, который помогает расслабится и подготовить тело ко сну. Согласно исследованиям, в одной порции такого продукта можно найти половину суточной нормы магния.

Теплое молоко с медом. Благодаря содержащимся аминокислотам, теплое молоко помогает вырабатывать гормон серотонин, который помогает в борьбе со стрессом и тревожными мыслями. Одна ложечка меда может добавить калорий напитку, однако она может усилить действие серотонина, что поспособствует мягкому сну.


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников