«Это хитрое строительство - неуважение к горожанам» 2 23.02.2020, 21:49

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Фото: БЕлта

Власти Гомеля затеяли возведение гигантского флагштока в исторической части города.

Гомельские активисты требуют остановить возведение флагштока в центре города. 60-метровый флагшток власти хотят разместить на площадке у драматического театра. Размер полотнища на нем составит 12 на 6 метров. Открытие объекта запланировано на май, пишут naviny.by.

Гражданские активисты, историки, инженеры и краеведы возмущены такой инициативой властей и намерены обратиться в горисполком, Комитет госконтроля и иные государственные органы, чтобы проверить законность строительства.

«Строительство на площадке у драматического театра запрещено законодательством, так как данная территория входит в охранную зону историко-культурной ценности — дворцово-паркового ансамбля. Площадку уже обнесли забором, там ведутся подготовительные работы, но нет паспорта объекта, что вызывает ряд вопросов», — заявила историк Мария Булавинская.

Она заметила, что строительство объектов, которые не предусмотрены Генпланом, должно проходить через общественное обсуждение. Информации об обсуждении данного проекта не было.

Руководитель урбанистической инициативы Smart Homel Евгений Меркис подчеркнул, что на площади Ленина уже сооружены три флагштока. «Зачем строить еще один? Тем более новый флагшток вызовет дисбаланс в эстетическом виде площади», — подчеркнул руководитель инициативы. 22 февраля он дозвонился на прямую телефонную линию облисполкома и задал вопросы по поводу законности строительства флагштока управляющей делами Елене Кличковской.

Меркис намерен инициировать создание петиции и обращения в государственные органы, в частности, в горисполком — о целесообразности расходования бюджетных денег на такие сооружения.

Инженер Станислав Слепухин по поводу некоего строительства на площадке у драматического театра 21 февраля обратился с заявление в милицию.

«В конце 2019 года был объявлен тендер на строительство флагштока. Заказчиком строительства выступало управление капитального строительства. Потом тендер не состоялся, но в феврале мы заметили начало подготовительных строительных работ. Забор есть, но паспорта объекта нет, соответственно, не известно, кто и что здесь строит. Тем более, это хитрое строительство, без общественных обсуждений, без открытости, — неуважение к гомельчанам», — заметил Слепухин.

21 февраля он пришел на строительную площадку, чтобы узнать, какой объект и кто здесь возводит. Строители угрожали ему милицией, тогда инженер сам вызвал сотрудников РОВД. «Со стороны милиционеров все было вежливо и корректно. Я с ними отправился в Центральный РОВД, дал там объяснения, просил предоставить мне письменно разъяснение — что происходит. Пусть не милиция, так компетентные органы, такие, как Госстройнадзор дадут мне ответ», — добавил Слепухин.