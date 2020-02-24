В Латвии пропаганду оплачивают зрители 24.02.2020, 9:01

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КАРИКАТУРА: CARTOON.KULICHKI.COM

В стране ограничат трансляцию российских телеканалов.

В Латвии могут ввести квоты на трансляцию телеканалов: президент Эгилс Левитс предложил поправки к закону о СМИ, которые уже обсуждает парламент. Идея в том, чтобы 80% телеканалов транслировалось на языках Евросоюза и только 20% – на русском. Президент Латвии говорит, что новый закон ограничит распространение российской пропаганды, а Латвия станет частью общего европейского информационного пространства, сообщает Настоящее время.

В Латвии около четверти населения – русскоязычные граждане. Один из них, житель Риги Никита Матвеев, говорит, что, если не будет российских телеканалов, он вообще перестанет смотреть телевизор: "Многие отказываются от телевидения вообще, у меня остаются некоторые каналы, которые я включаю. Мне нравятся развлекательные каналы и спортивные. ТНТ. Наверное, это два вещательных потока".

Местных общественных телеканалов на русском языке в Латвии нет, только отдельные новостные программы. По данным за 2019 год, Первый Балтийский канал – третий по популярности в стране. В его программах часто можно услышать критику латвийских властей и поддержку политического курса России.

"Мы финансируем государственные телеканалы, их ретрансляцию здесь, на балтийском рынке. Через нашу рекламу, которую мы как потребители оплачиваем на Первом Балтийском канале. Так что российскую пропаганду зрители здесь оплачивают или деньгами налогоплательщиков – за покупки информационных компаний самоуправления Риги, или как покупатели разного рода продуктов", – говорит медиаэксперт Роберт Путнис.

Первый Балтийский канал принадлежит холдингу "Балтик медиа альянс". Проблемы у этой компании начались еще в 2019 году: было заведено уголовное дело за нарушение санкционного режима, прошли обыски. Дело в том, что "Балтик медиа" показывала телеканалы, которые в России принадлежат близкому другу Владимира Путина Юрию Ковальчуку. А Ковальчук и его компании после аннексии Крыма находятся под международными санкциями. Новые ограничения, которые предлагает президент Латвии, тоже напрямую коснутся "Балтик медиа альянса".