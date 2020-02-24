Лукашенко пригласили в Швейцарию только как «хоккейного болельщика» 9 24.02.2020, 9:55

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Фото: DPA

Глава швейцарского МИД продемонстрировал, как на самом деле относятся к белорусскому диктатору в Европе.

В прошлом году Лукашенко несколько раз хвастался своим «авторитетом» в мире. Однако эти заявления легко опровергались изучением публикаций в прессе названных стран. Наша страна фигурирует там как несчастное авторитарное государство, которое может расстаться со своим суверенитетом, если на него как следует надавит Владимир Путин, пишет «Солидарность».

Об «авторитете» белорусских властей на международной арене можно судить и по поездкам Лукашенко в развитые страны. Точнее – по их отсутствию.

Санкции с главы Беларуси давно сняли, но приглашают его в ведущие страны Евросоюза в основном в качестве массовки на торжественные мероприятия – и Лукашенко гордо отказывается.

Пока самым заметным визитом главы Беларуси в ЕС за последние годы стала поездка в Австрию минувшей осенью. Могло показаться, что после этого открытия «окна в Европу» последуют и другие приглашения – но нет.

В очередной раз нестыковка представлений Лукашенко о своей политике и представлений европейских стран о том же стала хорошо заметна в середине февраля.

Глава государства мечтательно отметил:

– Часто, когда говорят о Беларуси, говорят, что это восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения, потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами.

В ответ глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис выдал истинное отношение европейцев к роли Лукашенко на международной арене.

— В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг, — сказал глава МИД Швейцарии.

Вот так. В Швейцарии в Лукашенко готовы видеть исключительно хоккейного болельщика, а не лидера страны, на которую, по его мнению, «весь мир сегодня смотрит».

Кстати, предыдущий опыт подсказывает: еще не факт, что в этой европейской стране действительно желают увидеть Лукашенко. В прошлом году после приглашения посетить Словакию, озвученного спикером парламента Андреем Данко, президент Зузана Чапутова проинформировала главу Беларуси, что оно противоречит государственному протоколу и международной практике.