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Названы страны мира с самым быстрым Интернетом

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  • 24.02.2020, 9:59
Названы страны мира с самым быстрым Интернетом

Лидером стал Тайвань.

Компания WebsiteToolTester проанализировала скорость загрузки Интернета, а также процентное изменение этой скорости за последние годы в разных странах и выяснила, какие государства вкладывают больше средств в развитие Сети, пишет internetua.com.

Лидером стал Тайвань, в котором скорость Интернета за два года увеличилась на 47% и фильм объёмом 5 Гб можно скачать за восемь минут.

Как сообщается на сайте WebsiteToolTester, второе место в этом рейтинге занял Сингапур, третье — Джерси, четвёртое — Швеция, замкнула пятёрку лидеров Дания.


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