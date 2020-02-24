Названы страны мира с самым быстрым Интернетом 1 24.02.2020, 9:59

Лидером стал Тайвань.

Компания WebsiteToolTester проанализировала скорость загрузки Интернета, а также процентное изменение этой скорости за последние годы в разных странах и выяснила, какие государства вкладывают больше средств в развитие Сети, пишет internetua.com.

Лидером стал Тайвань, в котором скорость Интернета за два года увеличилась на 47% и фильм объёмом 5 Гб можно скачать за восемь минут.

Как сообщается на сайте WebsiteToolTester, второе место в этом рейтинге занял Сингапур, третье — Джерси, четвёртое — Швеция, замкнула пятёрку лидеров Дания.