Шкловский завод газетной бумаги жалуется, что его «обманули европейцы»12
- 24.02.2020, 10:06
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Завод якобы получил плохое оборудование за 10,3 миллионов евро.
Европейские партнеры поставили на Шкловский завод газетной бумаги некачественное оборудование. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.
"Мы с нашим европейским партнером создавали производство бумаги-основы для плитной продукции. К сожалению, некоторые узлы и агрегаты поставили нам не те, которые могут дать качественную продукцию. Поэтому мы дополнительно возьмем объем финансирования определенный. Мы до конца года поменяем некоторые узлы и со следующего года начинаем производить вот эту бумагу-основу", — поделился проблемой Назаров.
По его словам, белорусская сторона требует компенсацию — 10,3 миллиона евро. Дело дошло до Венского арбитража. В настоящее время идет работа по выполнению его решений.
"Я понимаю, что просто это дело времени. Мы эти деньги вернем", — уверен глава концерна.