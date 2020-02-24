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Шкловский завод газетной бумаги жалуется, что его «обманули европейцы»

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  • 24.02.2020, 10:06
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Шкловский завод газетной бумаги жалуется, что его «обманули европейцы»
Фото: shklovinfo.by

Завод якобы получил плохое оборудование за 10,3 миллионов евро.

Европейские партнеры поставили на Шкловский завод газетной бумаги некачественное оборудование. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.

"Мы с нашим европейским партнером создавали производство бумаги-основы для плитной продукции. К сожалению, некоторые узлы и агрегаты поставили нам не те, которые могут дать качественную продукцию. Поэтому мы дополнительно возьмем объем финансирования определенный. Мы до конца года поменяем некоторые узлы и со следующего года начинаем производить вот эту бумагу-основу", — поделился проблемой Назаров.

По его словам, белорусская сторона требует компенсацию — 10,3 миллиона евро. Дело дошло до Венского арбитража. В настоящее время идет работа по выполнению его решений.

"Я понимаю, что просто это дело времени. Мы эти деньги вернем", — уверен глава концерна.


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