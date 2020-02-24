Зачем в Италии продают дома за 1 евро 24.02.2020, 10:15

Вот уже более года в Италии продолжается беспрецедентная акция.

Власти небольших городов и деревень выставляют на продажу пустующие дома за символическую сумму в 1 евро.

Делается это для привлечения новых жителей, так как в последнее время население этих мест стало заметно редеть, пишет gazetaby.com.

Например, в Бивоне, маленьком сицилийском городке, за последние 40 лет число жителей уменьшилось вдвое и на сегодняшний день составляет всего 3800 человек. Муссомели – город покрупнее, но и здесь с населением проблемы. Молодёжь пресытилась красивыми видами и уезжает на заработки в крупные города, а старики уходят из жизни. Поэтому местные муниципалитеты возлагают большие надежды на любителей итальянских красот из других стран.

Правда, ограничиться столь малой суммой покупателям не получится. После покупки дома новый хозяин должен внести гарантийный депозит в размере от 2500 до 7000 евро – в разных местах по-разному – и задекларировать намерения по поводу предполагаемого использования здания. Впрочем, оно может быть любым – от дома для отдыха в отпуске до постоянного места жительства или ремесленной мастерской.

А ещё покупателям придётся вложиться в ремонт купленного жилья – это одно из условий сделки. Ремонтные работы обычно тянут на 15-30 тысяч евро. Иногда меньше. Иногда больше. Всё зависит о того, в каком состоянии находится здание.

«Большинство зданий десятилетиями простаивают незаселёнными, и нет ничего удивительного в том, что постепенно они приходят в упадок. В некоторые даже опасно заходить, другие находятся во вполне сносном или даже жилом состоянии. Основные проблемы большинства подобных построек – проваливающиеся проёмы дверей, окон и балконов. В особо запущенных случаях – полы и крыши с аналогичной проблемой. В некоторых зданиях посреди комнаты стоит вертикальный брус и подпирает потолок», – рассказал порталу Prian.ru один из потенциальных покупателей дома за 1 евро.

Теора – одно из самых живописных мест в провинции Авеллино на Юге Италии

Чтобы вселить в новых владельцев больше оптимизма, местные власти предлагают им налоговые льготы и вычеты до 85 процентов – при условии, что ремонтные работы начнутся в течение нескольких месяцев после покупки.

Кое-где власти идут ещё дальше. Итальянская коммуна Теора сильно пострадала от землетрясения в 1980 году, и с тех пор её население держится на уровне 1500 человек, поэтому местные власти готовы вообще бесплатно заселять желающих в пустующие дома и даже помогать им оплачивать часть аренды. Правда, воспользоваться этим предложением могут не все: стать собственниками жилья здесь предлагают лишь тем, у кого есть хотя бы один ребёнок. Кроме того, жить в Теоре нужно будет постоянно, а не приезжать на каникулы. Как минимум три года.

Впрочем, оно того стоит – в Теоре чудные места. А ещё здесь ежегодно проходит праздник любовных песен, где пары разыгрывают сцену на балконе из романа Шекспира «Ромео и Джульетта».

Мэр Теоры Стефано Фарина не верит в продажу пустующих домов за 1 евро – такая практика не стимулирует людей оставаться в городе, считает он. «Новые хозяева приезжают на несколько месяцев в году, как отдыхающие. Это не решение проблемы, – пояснил Фарина в интервью CNN Travel. – Но приглашение людей на постоянное жительство и зачисление их детей в местную школу – это уже дышит новой жизнью».