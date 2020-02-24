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Коронавирус проникает в Европу

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  • 24.02.2020, 10:31
Коронавирус проникает в Европу
Фото: EPA

Север Италии на карантине.

В минувшие выходные в северных регионах Италии, в Ломбардии и соседней области Венето, была зафиксирована вспышка коронавируса. От пневмонии, вызванной вирусом, скончались три человека, общее число заразившихся превысило 150 человек.

В воскресенье власти Италии объявили о введении чрезвычайных мер по предотвращению распространения коронавируса, в частности, некоторые города были закрыты на карантин, во многих населенных пунктах отменены массовые мероприятия, сообщает BBC.

Власти Венеции решили досрочно завершить ежегодный карнавал, в Милане закрылся оперный театр "Ла Скала", а модельер Джорджо Армани провел показ последней коллекции в рамках миланской Недели моды в пустом зале.

Пока неясно, как в Италии возникла вспышка, но она уже стала крупнейшей в Европе. За минувшие выходные Италия вышла на третье место по числу инфицированных в мире после Китая, Южной Кореи и Японии.

Тем временем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 77 тысяч человек, скончались 2592 человека и более 24,5 тысяч были выписаны из больниц.


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