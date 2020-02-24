Прогноз по валютам: продолжит ли доллар обновлять свои максимумы? 24.02.2020, 10:37

ВАДИМ ИОСУБ

ФОТО: ONLINER.BY

На прошлой неделе американская валюта дорожала рекордными темпами.

Каких изменений можно ожидать по курсам иностранных валют в конце февраля? Что будет с белорусским рублем? Об этом рассказал в комментарии myfin.by старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– На внешних рынках за неделю евро к доллару умеренно снизился – с 1,0840 до 1,08 ровно, или на 0,4%.

Российский рубль снижался. Доллар подорожал к российскому рублю с 63,4 до 64,3, или на 1,3%. Евро подорожал с 68,8 до 69,4 российского рубля, или на 1%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, российский рубль снизился.

Доллар подорожал на 0,61%, евро вырос на 0,23%, российский рубль подешевел на 0,72%.

Снижение российского рубля перевесило рост доллара и евро. В результате после трех недель роста на прошедшей неделе валютная корзина снизилась на 0,13%.

Важно отметить, что к концу недели доллар обновил исторический максимум. Примечателен тот момент, что при максимуме доллара белорусская валюта к корзине укрепилась.