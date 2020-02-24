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Белковский: Дудь идеально смотрится как фигура российского Зеленского

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  • 24.02.2020, 11:31
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Белковский: Дудь идеально смотрится как фигура российского Зеленского
Станислав Белковский
Фото: РИА «Новости»

У известного блогера могут быть политические амбиции.

Журналист Юрий Дудь может повлиять на политику в России так же, как в Украине это произошло после избрания президентом Владимира Зеленского. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 22 февраля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Дудь идеально смотрится как фигура российского Зеленского. Мы помним, что Владимир Александрович Зеленский – это украинский актер и шоумен, который в минувшем году стал президентом, получив во втором туре выборов 73% голосов. С тех пор пошли разговоры о том, есть ли в России аналог Зеленского. Есть. Для меня наиболее привлекателен в этом качестве известнейший рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), но пока больше проявлений политических амбиций мы видим со стороны Юрия Дудя", – сказал он.

Политолог считает, что Дудь, который снял недавно фильм о СПИДе в РФ, "все больше воспринимается как спаситель русского народа практически наравне с [президентом] Владимиром Путиным".

"Надо сказать, что фигура Дудя начинает пользоваться поддержкой со стороны самых разных персон – самых разных влиятельных и знаменитых персон, которые еще вчера не появлялись в этом контексте. Например, Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты, очень высоко оценивал фильм Дудя о СПИДе и дал массу поручений, связанных с контролем и проверками того, какое на самом деле состояние эпидемии СПИДа в России и не занижают ли органы исполнительной власти разные критические цифры. Скорее всего, занижают. Поэтому если бы Алексей Кудрин с его опытом и потенциалом, в том числе финансовым, поддержал Юрия Дудя как политика, этот альянс (даже не побоюсь этого слова, тандем) мог бы сформировать в нашей политике совершенно новое качество не только на думских выборах 2021 года, но и вообще", – отметил Белковский.


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