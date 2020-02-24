Роснефть столкнулась с проблемами из-за санкций США 4 24.02.2020, 11:01

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Российская компания испытывает проблемы с логистикой.

Крупнейшая российская нефтяная компания Роснефть столкнулась с логистическими проблемами при экспорте своей нефти и нефтепродуктов.

Это связано с тем, что несколько покупателей потребовали немедленно убрать попавшую под американские санкции Rosneft Trading из всей цепочки поставок, пишет nv.ua со ссылкой на агентство Reuters.

Минфин США внес Rosneft Trading, швейцарскую трейдерскую «дочку» Роснефти, в санкционный список 18 февраля из-за «поддержки компанией нелегитимного режима Николаса Мадуро». Санкции предполагают заморозку активов в США и Rosneft Trading, и ее президента Дидье Касимиро, который также попал под санкции. США дали другим компаниям 90 дней на прекращение операций с Rosneft Trading.

«С точки зрения логистики это огромная головная боль. Придется изменить очень много контрактов», — сказал Reuters один из источников, знакомый с деятельностью Роснефти.

По словам трейдеров, сейчас все закупки нефти у Роснефти осуществляются в прежнем режиме. Компания не ответила на запрос агентства.

Санкции США были призваны не дать Rosneft Trading SA (RTSA) поставлять венесуэльскую нефть, но источники говорят, что ограничения мешают и поставкам российской нефти, потому что компании стараются избегать ассоциаций с RTSA, значительная часть бизнеса которой приходится на Европу.

RTSA выступала продавцом части нефти и нефтепродуктов Роснефти большинству крупнейших мировых игроков рынка, включая европейские нефтяные компании BP и Royal Dutch/Shell, американскую ExxonMobil и все основные торговые дома, включая Glencore, Vitol и Trafigura.

«Основная цель сейчас — изменить цепочку поставок и убрать любые упоминания RTSA», — сказал агентству руководитель крупного торгового дома, который регулярно покупает грузы у Роснефти.

Источник в другой торговой компании добавил, что отдел внутреннего контроля потребовал с 18 февраля избегать любых новых сделок с RTSA.

Rosneft Trading также поставляла нефть на принадлежащий Роснефти НПЗ в Германии. Компания работает над изменением этих контрактов, чтобы продолжить работу с поставщиками сырья и чтобы у ее немецких партнеров не было проблем с соблюдением санкционного режима, сообщили источники агентства.

Один из собеседников добавил, что Роснефти предстоит решить, что делать с довольно большим офисом RTSA в Женеве.

«Новая компания (взамен RTSA) должна быть зарегистрирована за рубежом, работать с банками, иметь возможность осуществлять поставки нефти на НПЗ и не иметь никакого отношения к RTSA. Простого решения здесь нет», — сказал другой источник.

Напомним, в Роснефти назвали санкции против своей «дочки» «актом правового произвола».

«В ходе реализации своих проектов [на территории Венесуэлы] компания осуществляет исключительно коммерческую деятельность, действуя в интересах акционеров, и не преследует политические цели. Роснефть стала крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США», — говорилось в заявлении госкорпорации.