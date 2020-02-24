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Валерий Карбалевич о «нефтяном компромиссе»: Конфликты будут продолжаться

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  • 24.02.2020, 11:35
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Валерий Карбалевич о «нефтяном компромиссе»: Конфликты будут продолжаться
Валерий Карбалевич

Они просто запрограммированы в отношениях Москвы и Минска.

Пресс-служба Лукашенко сообщила в пятницу о том, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко рассказал о готовности российской стороны «компенсировать потери Беларуси от снижения таможенных пошлин на российскую нефть в текущем году (по отношению к 2019 году), в рамках проводимого в России налогового маневра, за счет доходности (или премии) российских нефтяных компаний»

Означает ли это окончание связанного с поставками в Беларусь российских энергоресурсов противостояния между Минском и Москвой?

— Судя по всему, какие-то деньги Россия готова компенсировать, и это означает определенные перемены в позиции России, — отмечает политолог Валерий Карбалевич в комментарии для «Завтра твоей страны».

— С чем это может быть связано?

— Возможно, появилась какая-то договоренность по поводу Мозырского НПЗ, и Беларусь готова продать «Роснефти» какой-то пакет акций. Очевидно это связано с визитом председателя совета директоров этой компании Игоря Сечина в Минск. И в знак благодарности Россия готова компенсировать повышение цен.

Второй вариант – Россия испугалась того, что Лукашенко пообещал забирать часть из той нефти, которая течет по нефтепроводу «Дружба» в Европу, и чтобы избежать скандалов с европейскими потребителями, решила пойти навстречу.

Третья версия состоит в том, что российские компании тоже несут потери из-за длительного карантина на поставки нефти в Беларусь. И поэтому решили, что дешевле заплатить.

И, наконец, четвертая версия — проект принуждения к интеграции и экономический шантаж были нужны Путину для того, чтобы с помощью Союзного государства решить проблему 2024-го года. Поскольку сейчас эта проблема уже решается другим путем, с Конституцией России, то отпала необходимость по-прежнему душить Лукашенко, и Россия пошла на некоторые уступки.

— Во время встречи с послом Беларуси в России Владимиром Семашко Алекандр Лукашенко заявил, что с учетом цен в Европе Беларусь должна платить России за газ около 90 долларов за тысячу кубометров. Будет ли Лукашенко теперь торпедировать и газовый вопрос?

— Как торпедировать, если контракт фактически уже подписан? Правда, там есть разногласия по цене, но Семашко и Миллер (глава «Газпрома» – ред.) уже подписали документ. Зачем после драки кулаками махать? А затронул Лукашенко этот вопрос для того, чтобы в очередной раз показать, какая Россия плохая и что она должна Беларуси как земля колхозу.

— Можно ли говорить об окончании белорусско-российского противостояния по вопросу поставки энергоресурсов?

— По газу вопрос более-менее урегулирован, хотя там тоже есть разногласия, что означает цена в 127 долларов за тысячу кубов – это цена на входе, с премией или без премий? А по нефти – надо подождать, пока все заявления перейдут в форму конкретных подписанных документов. Поэтому я бы пока воздержался от утверждений, что противостояние закончено. Но стороны близки к компромиссу.

— Какие спорные вопросы остаются в отношениях между двумя странами?

— Для решения остальных вопросов и поиска компромиссов есть время. Вопрос об атомной станции (кредите на ее строительство и его выплате, сроках и размерах) пока не решен, сейчас по нему идут дискуссии. Вопрос по поводу дорожных карт отодвинут в сторону, потому что пока он не является актуальным. Вопрос доступа белорусской продукции, особенно продовольственных товаров на российский рынок – это вечная проблема, думаю, эти конфликты никогда не закончатся. Конфликты будут продолжаться, они просто запрограммированы в отношениях двух государств.


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