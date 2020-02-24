закрыть
24 февраля 2020, понедельник, 14:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Белорусы не хотят лететь в Милан из-за коронавируса

13
  • 24.02.2020, 11:40
  • 2,245
Белорусы не хотят лететь в Милан из-за коронавируса
Фото: charter97.org/Иван Межуй

«Белавиа» отказывается возвращать деньги за билеты.

Всего за несколько дней в Италии разгорелась эпидемия коронавируса: число зараженных в северных регионах страны уже перевалило за сотню, есть умершие. Две семьи белорусов планировали завтра отправиться в Милан, но на фоне новостей справедливо решили, что поездку лучше отложить, пока все не уляжется. Однако возвращать деньги за билеты «Белавиа» пока не собирается, пишет onliner.by.

Билеты были акционные, и возврату они не подлежат. Но, говорит читатель Андрей, ситуация форс-мажорная: лететь в Милан просто неразумно. Мало того что можешь заболеть сам, так еще и в Беларусь после отпуска привезешь хворь.

— На это мне в контакт-центре ответили, что билеты возврату не подлежат и они ничем не могут помочь, — рассказывает Андрей. Он планировал лететь в Милан с супругой и еще одной семейной парой. Теперь поездка точно отменяется.

Андрей признает правоту «Белавиа», однако замечает, что в подобных обстоятельствах можно было бы и пойти на уступки: все-таки эпидемия вируса — дело очень опасное. К примеру, Booking согласился отменить бронь в отеле: читатель говорит, что в сервисе отнеслись к ситуации с пониманием, хотя штраф все же придется заплатить.


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников