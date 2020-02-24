Белорусы не хотят лететь в Милан из-за коронавируса 13 24.02.2020, 11:40

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

«Белавиа» отказывается возвращать деньги за билеты.

Всего за несколько дней в Италии разгорелась эпидемия коронавируса: число зараженных в северных регионах страны уже перевалило за сотню, есть умершие. Две семьи белорусов планировали завтра отправиться в Милан, но на фоне новостей справедливо решили, что поездку лучше отложить, пока все не уляжется. Однако возвращать деньги за билеты «Белавиа» пока не собирается, пишет onliner.by.

Билеты были акционные, и возврату они не подлежат. Но, говорит читатель Андрей, ситуация форс-мажорная: лететь в Милан просто неразумно. Мало того что можешь заболеть сам, так еще и в Беларусь после отпуска привезешь хворь.

— На это мне в контакт-центре ответили, что билеты возврату не подлежат и они ничем не могут помочь, — рассказывает Андрей. Он планировал лететь в Милан с супругой и еще одной семейной парой. Теперь поездка точно отменяется.

Андрей признает правоту «Белавиа», однако замечает, что в подобных обстоятельствах можно было бы и пойти на уступки: все-таки эпидемия вируса — дело очень опасное. К примеру, Booking согласился отменить бронь в отеле: читатель говорит, что в сервисе отнеслись к ситуации с пониманием, хотя штраф все же придется заплатить.