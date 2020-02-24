В Несвиже задержали правозащитника 2 24.02.2020, 11:57

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Александр Войтешик

Его остановили за попытку пройти на собрание профсоюза.

Член правозащитного центра «Весна» и юрист профсоюза РЭП Александр Войтешик на выходных был задержан милицией Несвижского РОВД за попытку пройти на собрание в качестве доверенного лица бывшего работника агрокомбината «Снов» пенсионера Вячеслава Сырицы. В начале года он был уволен главой аргокомбината, сенатором Николаем Радоманом за то, что не согласился перейти на контракт, что ухудшало бы условия его работы, пишет racyja.com.

На этом собрании решали вопрос лишения Сырицы звания почетного работника агрокомбината и исключения его из агрокомбината, говорит член правозащитного центра «Весна» Сергей Говша:

- Поскольку Сырица является членом независимого профсоюза, он хотел провести с собой на это собрание доверенное лицо - юриста профсоюза РЭП Александра Войтешика.

Александр Войтешик абсолютно корректно доказывал, что имеет право присутствовать на собрании и показывал доверенность. Но и дружинники, и милиция стеной стали в дверях зала, говорит присутствовавший при этом Николай Черноус:

- Дружинник сказал, что он толкал его, хотя телесных повреждений нет, мол, Войтешик прорывался в зал, где идет заседание. На самом деле заседания еще не было.

На месте был составлен протокол за хулиганство. Хотя есть видеосъемки, которые свидетельствуют, что со стороны Войтешика все было прилично. Тем не менее правозащитника завезли в Несвижский РОВД, где ему стало плохо. На данный момент он находится в Несвижской больнице. Суд назначен на 26 февраля.