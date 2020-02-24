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Установлен новый рекорд обесценивания белорусского рубля

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  • 24.02.2020, 12:11
  • 5,013
Установлен новый рекорд обесценивания белорусского рубля

Доллар продолжает дорожать рекордными темпами.

24 февраля во время торгов на бирже доллар вырос на 0,0083 копейки до 2,2203 рубля, сообщает «Радыё Свабода».

Это новый рекорд обесценивания белорусской валюты. В конце прошлой недели доллар обновил исторический максимум (2,2120), который держался больше 4 лет: 10 февраля 2016-го курс зафиксировался на отметке 2,2069, но после этого был откат.

Евро 24 февраля также существенно выросло - на 0,0138, к 2,4023. На этом фоне падает только российский рубль - на 0,0166, к 3,4231 белорусского рубля за 100 российских.


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