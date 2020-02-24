Установлен новый рекорд обесценивания белорусского рубля 17 24.02.2020, 12:11

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Доллар продолжает дорожать рекордными темпами.

24 февраля во время торгов на бирже доллар вырос на 0,0083 копейки до 2,2203 рубля, сообщает «Радыё Свабода».

Это новый рекорд обесценивания белорусской валюты. В конце прошлой недели доллар обновил исторический максимум (2,2120), который держался больше 4 лет: 10 февраля 2016-го курс зафиксировался на отметке 2,2069, но после этого был откат.

Евро 24 февраля также существенно выросло - на 0,0138, к 2,4023. На этом фоне падает только российский рубль - на 0,0166, к 3,4231 белорусского рубля за 100 российских.