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В США Берни Сандерс победил на кокусах демократов в Неваде

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  • 24.02.2020, 12:16
В США Берни Сандерс победил на кокусах демократов в Неваде
Берни Сандерс

Позиция сенатора от Вермонта находит отклик у широких слоев демократических избирателей.

Широкая поддержка разных возрастных, расовых и идеологических групп привела сенатора Берни Сандерса к неоспоримой победе на кокусах Демократической партии в Неваде, закрепив его статус лидера в гонке за право стать соперником президента Дональда Трампа на всеобщих выборах, сообщает «Голос Америки».

Бывший вице-президент Джо Байден, судя по всему, отчаянно стремился занять хотя бы второе место после неважных результатов отбора кандидатов в Айове и Нью-Гэмпшире.

Субботний триумф Сандерса в первом расово разнообразном штате в нынешней кампании наводит на мысль о том, что его непримиримая позиция в вопросах социально-экономической справедливости, включая обещание всеобщего доступа к бесплатному медобслуживанию, позволяет ему собрать широкую коалицию демократических избирателей.

Байден и другие умеренные кандидаты считают Сандерса чересчур либеральным, чтобы он мог победить Трампа. Они пытались остановить продвижение сенатора от Вермонта, но результаты голосования в Неваде осложнили их усилия.

«Мы собрали коалицию из представителей разных поколений и рас, которая победит не только в Неваде, но и во всей стране», – заявил Сандерс, называющий себя демократическим социалистом, своим сторонникам в Сан-Антонио, штат Техас.

После этого он переключил внимание на Трампа.

«Мы победим по всей стране, потому что американцы устали от президента, который постоянно лжет», – сказал он.

По состоянию на утро воскресенья, после поступления результатов с 50 процентов участков, Сандерс получает 47 процентов делегатов окружного съезда в Неваде.

Байден значительно отстает от него, получив 19 процентов. На третьем месте экс-мэр города Саут-Бенда в Индиане Пит Буттиджич с 15 процентами.

«Пресса готова поспешно объявлять людей мертвыми, но мы живы, мы возвращаемся, и мы победим», – заявил Байден своим сторонникам в Лас-Вегасе вечером в субботу.

Сенатор Элизабет Уоррен, которая надеялась сделать рывок после неудачных результатов в Айове и Нью-Гэмпшире, заняла в Неваде лишь четвертое место, получив 10 процентов.

Сенатор Эми Клобушар и активист-миллиардер Том Стейер получили 5 и 4 процента, соответственно.

Буттиджич предостерег демократов от выдвижения Сандерса кандидатом от партии, назвав его доктринером, который расколет страну и проиграет Трампу.

«Мы можем отдать приоритет идеологической чистоте или инклюзивной победе. Мы можем обзывать людей в Интернете или позвать их в наше движение. Мы можем скрепить узкую непримиримую базу или открыть двери для новой, широкой, великодушной американской коалиции», – заявил Буттиджич своим сторонникам в Лас-Вегасе.

Процесс отбора кандидатов постепенно становится все более широким. Ближайшие праймериз пройдут в следующую субботу в Южной Каролине, а вскоре после этого, 3 марта, наступит «супервторник», когда голосование пройдет сразу в 14 штатах. По его итогам определится состав более трети делегатов партийного съезда, которые выберут официального кандидата от Демократической партии.

В «супервторник» избиратели смогут впервые оценить кандидатуру бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который не участвовал в праймериз и кокусах в первых четырех штатах, но укрепляет свои позиции в опросах.

Трамп, судя по всему, остался довольным ходом кампании у демократов.

«Похоже, сумасшедший Берни хорошо идет в замечательном штате Невада. Байден и остальные выглядят слабыми, а о Мини-Майке и речи быть не может», – написал Трамп, который называет «Мини-Майком» Блумберга.


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